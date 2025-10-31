बैड्स ऑफ बॉलीवुड में पापा के कैमियो से नाराज हुए इमरान हाशमी के बेटे, बोले- डैड, आपने सब बिगाड़ दिया!

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर इमरान हाशमी को लोग आज भी ‘सीरियल किसर' के नाम से जानते हैं. फिल्मों मर्डर, आशिक बनाया आपने और मर्डर 2 में उनके बोल्ड सीन ने उन्हें ये टैग दिलाया था, हालांकि, एक्टर को खुद यह टैग कभी खास पसंद नहीं था. लंबे समय बाद अब इमरान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्शन डेब्यू फिल्म ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए, जहां उन्होंने एक बिल्कुल अलग तरह का किरदार निभाया. फिल्म में उनका रोल भले ही छोटा था, लेकिन इसने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी.

बेटे को नहीं पसंद आया पापा का रोल

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म में इमरान हाशमी ने एक इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर का किरदार निभाया. जब उनसे इस कैमियो को लेकर उनके बेटे की राय पूछी गई, तो इमरान ने खुलासा किया कि उनका बेटा इस रोल से खुश नहीं था. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, 'मेरा बेटा इस रोल को देखकर थोड़ा शर्मिंदा था. स्कूल में उसके दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया- अब तू भी इंटिमेसी कोच बन जा.'. इमरान ने हंसते हुए कहा कि उनके बेटे ने मजाक में कहा, ‘पापा, आपने मेरा स्कूल में सब बिगाड़ दिया.

स्कूल में मजाक का कारण बने इमरान

एक्टर ने बताया कि अब उनके बेटे को स्कूल में हर दिन इस बात को लेकर चिढ़ाया जाता है. दोस्त लगातार उनसे मजाक करते हैं कि उनके पापा तो फिल्मों में इंटिमेसी सिखाते हैं. इमरान ने कहा, 'वो अब हर रोज इस मजाक का सामना करता है, लेकिन मैं उसे समझाता हूं कि यह सब मजे में कहा जाता है, इसे सीरियस न ले'. उन्होंने बताया कि हालांकि बेटे को इस रोल से थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उनके लिए यह किरदार एक बड़ा बदलाव लेकर आया.

बदली इमरान की पुरानी इमेज

इमरान हाशमी ने बताया कि ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनका ये किरदार उनकी पुरानी इमेज से बिल्कुल अलग था. एक्टर ने कहा, 'आर्यन खान की फिल्म ने मेरी ‘सीरियल किसर' वाली इमेज को बदलने में मदद की है. लोग अब मुझे सिर्फ उस टैग से नहीं पहचानते, बल्कि एक परफॉर्मर के तौर पर देख रहे हैं'. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें खुशी है कि इस फिल्म ने उन्हें अपने पुराने इमेज से निकलकर एक नए और मेच्योर एक्टर के रूप में पहचान दिलाई है. भी बॉलीवुड की दिलचस्प कहानियों में गिने जाते हैं.