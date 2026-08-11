83 की उम्र में 24 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे अमिताभ बच्चन, बताया सेट किन मुश्किलों से हो रहा सामना

अमिताभ बच्चन अपने प्रोफेशनलिज्म और काम को लेकर अपनी डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं. उन्हें हिंदी सिनेमा के महानायक के तौर पर देखा जाता है. वे अपने शानदार काम के लिए देश ही नहीं दुनियाभर में मशहूर हैं. उन्होंने कई भाषाओं में काम किया है और अपने काम के लिए कई अवॉर्ड्स जीते हैं. 83 साल के यह दिग्गज स्टार सोशल मीडिया पर भी खासे एक्टिव हैं और अक्सर अपने टम्बलर (Tumblr) अकाउंट का इस्तेमाल फैंस से जुड़ने और अपने बेबाक विचार और राय शेयर करने के लिए करते हैं. अपनी लेटेस्ट पोस्ट में अमिताभ ने बताया कि वे 24 घंटे की शिफ्ट में लगातार काम कर रहे हैं, जिसके चलते अक्सर उन्हें समय, नींद और खाने से समझौता करना पड़ता है.

क्या बोले अमिताभ बच्चन?

एक्टर ने एक पोस्ट में लिखा, "इस अजीब नंबरिंग और छूटे हुए ब्लॉग्स के लिए माफी चाहता हूं... काम के घंटों और काम की तेजी की वजह से मुझे जुड़ने का समय ही नहीं मिला... इसलिए मैं बहुत माफी चाहता हूं!!! काम के घंटे सुबह 7 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह लगभग 7 बजे तक खिंच रहे थे... 24 घंटे काम के दिन... कमिटमेंट्स तो कमिटमेंट्स होते हैं और उन्हें किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा प्राथमिकता देनी होती है... जैसे समय, नींद, खाना वगैरह..."

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन आज एक ब्रेक है क्योंकि सोनी के साथ KBC का 18वां सीजन शुरू हो रहा है... और बस प्रार्थना ही की जा सकती है... और प्रार्थना... मैं पहले की तरह ही नियमित रूप से आपके साथ रहूंगा... लेकिन मुझे अपना सिस्टम व्यवस्थित करने दें, या यूं कहें कि फिर से व्यवस्थित करने दें और हम सही ढंग से जुड़ पाएंगे... मेरा प्यार और सम्मान."

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यह पहली बार नहीं है जब इस दिग्गज एक्टर ने इंडस्ट्री में इतने दशकों के बाद भी अपनी जिंदगी में काम की अहमियत के बारे में बात की है. इस साल की शुरुआत में शेयर की गई एक पोस्ट में, अमिताभ ने कहा था कि जब भी वे एक दिन काम नहीं करते, तो उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या बिगड़ जाती है, जिससे उन्हें बेचैनी होती है.

वर्कफ्रंट पर क्या है अपडेट?

दिग्गज एक्टर 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) सीजन 18 को होस्ट करने के लिए वापसी कर रहे हैं. यह शो सोमवार, 10 अगस्त को रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव (Sony LIV) पर शुरू होगा, जिसके एपिसोड सोमवार से शुक्रवार तक टेलीकास्ट होंगे. नया सीजन 'सोचना पड़ेगा' थीम पर बेस्ड है. बड़े पर्दे की बात करें तो अमिताभ को आखिरी बार 'कल्कि 2898 AD' में देखा गया था. नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में प्रभास, दीपिका पादुकोण और कमल हासन भी लीड रोल में हैं.

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इस साइंस-फिक्शन ड्रामा में अश्वत्थामा के तौर पर अमिताभ के किरदार ने लोगों का दिल जीत लिया और फिल्म ने दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करके जबरदस्त सफलता हासिल की. ​​फिलहाल वह इसके सीक्वल की शूटिंग कर रहे हैं.