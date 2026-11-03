Rooh First Glimpse: 'आवारापन 2' के बाद हॉरर फिल्म से दहशत फैलाएंगे Emraan Hashmi, ‘रूह’ की पहली झलक रिलीज

टिप्स फिल्म्स और टिप्स म्यूजिक के कुमार तौरानी एक्टर इमरान हाशमी के साथ मिलकर म्यूजिकल हॉरर फिल्म ‘रूह' का बना रहे हैं. यह फिल्म अपने सिनेमाई दृष्टिकोण के केंद्र में भावनाओं को रखते हुए हॉरर, रोमांस और संगीत का एक अनूठा संगम पेश करेगी. मयंक शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की कहानी विशाल कपूर और मयंक शर्मा ने लिखी है. फिल्म में संगीत केवल मनोरंजन का हिस्सा नहीं, बल्कि कहानी कहने का एक अहम माध्यम होगा. ‘रूह' 2027 में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हिंदी सिनेमा की कई यादगार हॉरर फिल्मों का हिस्सा रह चुके इमरान हाशमी एक बार फिर इस जॉनर में वापसी कर रहे हैं. ‘रूह' के जरिए वह हॉरर और रोमांस के साथ गहरी भावनाओं से जुड़ी एक कहानी लेकर आ रहे हैं. एक पूरी पीढ़ी के लिए उनकी फिल्मों के गाने प्यार, दिल टूटने और पुरानी यादों का पर्याय रहे हैं, जिन्होंने फिल्मों से आगे बढ़कर अपनी अलग पहचान बनाई है. ‘रूह' के साथ यह जुड़ाव एक नया आयाम लेगा, जहां टिप्स फिल्म्स की निर्माण विशेषज्ञता और कुमार तौरानी की संगीत की विरासत एक ऐसी फिल्म में साथ आएगी, जिसमें संगीत कहानी का अभिन्न हिस्सा होगा.

कुमार तौरानी ने कहा, "इमरान के साथ यह जुड़ाव हमारे लिए बेहद खास है, क्योंकि उनकी पहली फिल्म 'फुटपाथ' के निर्माता भी हम ही थे. बीते वर्षों में हमने कई फिल्मों के जरिए यादगार सफलताएं हासिल की हैं और 'रूह' के साथ हम एक बार फिर उसी जादू को दोहराने के लिए उत्साहित हैं. इस प्रोजेक्ट के लिए सनी खन्ना और विक्रम खाखर के साथ जुड़कर भी मुझे बेहद खुशी हो रही है. हम दर्शकों के लिए एक प्रभावशाली सिनेमाई अनुभव लेकर आने के लिए उत्सुक हैं." विक्रम खाखर, निर्माता, विक्ड फिल्म्स प्रोडक्शंस ने कहा, "‘रूह' हमारे लिए बेहद खास प्रोजेक्ट है. टिप्स फिल्म्स और टिप्स म्यूजिक का इस फिल्म के साथ जुड़ना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. हम सभी मिलकर 2027 में दर्शकों के लिए सिनेमाघरों में एक ऐसा हॉरर अनुभव लाने के लिए उत्साहित हैं, जो उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा." सनी खन्ना, निर्माता ने कहा, "हमें बेहद खुशी है कि कुमार तौरानी और गिरीश कुमार ‘रूह' के साथ जुड़े हैं. फिल्म और संगीत जगत में उनकी विरासत इस सहयोग को और भी खास बनाती है, खासकर ऐसी फिल्म के लिए जिसमें संगीत की बेहद अहम भूमिका है. इस साझेदारी के साथ हम ‘रूह' को हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उत्साहित हैं."

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फिल्म के म्यूजिकल विजन पर बात करते हुए इमरान हाशमी ने कहा, "इस फिल्म के लिए कुमार जी के साथ जुड़ना मुझे किस्मत का एक खूबसूरत संयोग लगता है. संगीत हमेशा से मेरे फिल्मों के साथ दर्शकों के जुड़ाव का एक अहम हिस्सा रहा है. ‘रूह' के साथ हमारा प्रयास ऐसा संगीत पेश करने का है, जो फिल्म की आत्मा को दर्शाए. यह संगीत गहराई से रोमांटिक, रहस्यमयी और भावनाओं से भरपूर होगा." ‘रूह' टिप्स फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत और ए विक्ड फिल्म्स प्रोडक्शन है. मयंक शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के निर्माता कुमार तौरानी, गिरीश कुमार, विक्रम खाखर और सनी खन्ना हैं. फिल्म की कहानी विशाल कपूर और मयंक शर्मा ने लिखी है.

