इमरान हाशमी और फिल्म ‘हक’ के मेकर्स के बयान अलग-अलग, शाह बानो की बेटी का दावा सही?

हाल ही में अभिनेता इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म ‘हक' विवादों में घिर गई है. विवाद तब शुरू हुआ जब शाह बानो की बेटी सिद्दीकी बेगम ने फिल्म के निर्माताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा. उनका आरोप है कि इस फिल्म की कहानी उनकी मां शाह बानो के केस पर आधारित है, लेकिन निर्माताओं ने फिल्म बनाने से पहले उनसे अनुमति नहीं ली. मुंबई में हुए ‘हक' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब इस मुद्दे पर सवाल उठे तो फिल्म की निर्माता अमृता पांडे ने साफ कहा, “फिल्म एक फिक्शनल कहानी है. यह कई सच्ची घटनाओं से प्रेरित है. यह किसी एक केस या व्यक्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि 80 और 90 के दशक में महिलाओं द्वारा झेले गए संघर्षों से प्रेरणा लेकर लिखी गई है.”

अमृता के मुताबिक, ‘हक' किसी एक केस की कहानी नहीं बल्कि कई वास्तविक घटनाओं का मिश्रण है. लेकिन इमरान हाशमी का बयान कुछ और ही संकेत देता है.

इमरान ने कहा, “ऊपर से देखें तो यह एक औरत और मर्द की अदालत में लड़ाई की कहानी है, लेकिन अंदर से यह प्यार, धर्म, विश्वासघात और एक औरत की गरिमा के लिए लड़ाई की कहानी है. इस फिल्म में कुछ असहज सवाल उठाए गए हैं, न्याय क्या है, इसे कौन तय करता है और यह आम लोगों, खासकर महिलाओं की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है.

हमने 1985 का एक ऐतिहासिक केस फिर से सिल्वर स्क्रीन पर लाने की कोशिश की है. उस वक्त ‘बानो केस' ने पूरे देश को हिला दिया था. समाज दो हिस्सों में बंट गया था, एक तरफ व्यक्तिगत आस्था थी और दूसरी तरफ संवैधानिक अधिकार.”

इमरान के इस बयान से साफ होता है कि वे फिल्म को सीधे तौर पर शाह बानो केस (1985) से जोड़ रहे हैं. जबकि निर्माता अमृता पांडे इसे कई मामलों से प्रेरित काल्पनिक कथा बताती हैं. अब सवाल उठता है कि अगर फिल्म वाकई शाह बानो केस से प्रेरित है, तो क्या शाह बानो की बेटी सिद्दीकी बेगम का यह दावा सही है कि निर्माताओं ने बिना अनुमति उनकी मां की कहानी को पर्दे पर लाने की कोशिश की है?

फिलहाल, ‘हक' का सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुआ है और पूरी फिल्म देखे बिना इस विवाद पर कोई ठोस निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. लेकिन इतना तय है कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही बहस और कानूनी सवालों की जमीन तैयार कर दी है.