Emmy Awards 2025 Winners List: 15 वर्षीय एक्टर ने रचा इतिहास, देखें एमी अवॉर्ड्स के विनर्स की पूरी लिस्ट

टीवी की दुनिया में ऑस्कर कहे जाने वाले शानदार एमी अवार्ड्स 2025 की रात काफी रंगारंग और हंगामेदार रही. यहां एडोलसेंस और सेवरेंस जैसे टीवी शो ने एक नहीं कई कई अवार्ड्स हासिल किए.

नई दिल्ली:

टीवी की दुनिया का सबसे प्रेस्टीजियस अवॉर्ड एमी अवार्ड्स 2025 लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में 14 सितंबर को आयोजित हुआ. ये शाम ग्लैमर, टैलेंट और एंटरटेनमेंट से भरी रही. रेड कार्पेट पर सितारों का जलवा, मंच पर शानदार परफ़ॉर्मेंस और ट्रॉफी जीतते कलाकारों की मुस्कान… सबने इस नाइट को यादगार बना दिया. भारत में इसका प्रसारण आज यानी 15 सितंबर को किया गया. एक बेहद शानदार और चकाचौंध से भरी शाम में टीवी के बेस्ट शोज और इसकी फील्ड के बेस्ट कलाकारों को सम्मानित किया गया. इस साल का शो रहा तीन बड़े टीवी शोज़ के नाम. टीवी शो सेवरेंस और एडोलसेंस ने सबसे ज्यादा अवार्ड अपनी झोली में शामिल किए. चलिए जानते हैं कि इस शानदार शाम में टीवी की दुनिया में किन शानदार एक्टरों और शोज ने बाजी मारी 

ड्रामा कैटेगरी

बेस्ट ड्रामा सीरीज़ : द पिट

बेस्ट एक्टर (ड्रामा) : नोआ वाइल (द पिट)

बेस्ट एक्ट्रेस (ड्रामा) : ब्रिट लोअर (सेवरेंस)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (ड्रामा) : कैथरीन लानासा (द पिट)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (ड्रामा) : ट्रामेल टिलमैन (सेवरेंस)

लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज़

बेस्ट एक्टर : स्टीफ़न ग्राहम (एडोलसेंस)

बेस्ट एक्ट्रेस (सपोर्टिंग) : एरिन डोहर्टी (एडोलसेंस)

बेस्ट एक्टर (सपोर्टिंग) : ओवेन कूपर (एडोलसेंस)

बेस्ट राइटिंग (लिमिटेड सीरीज़/मूवी) : जैक थॉर्न और स्टीफ़न ग्राहम (एडोलसेंस)

बेस्ट लिमिटेड/एंथोलॉजी सीरीज़ : एडोलसेंस

कॉमेडी कैटेगरी

बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ : द स्टूडियो

बेस्ट एक्ट्रेस (कॉमेडी) : जीन स्मार्ट (हैक्स)

बेस्ट एक्टर (कॉमेडी) : सेठ रोज़ेन (द स्टूडियो)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस (कॉमेडी) : हन्ना इनबिंडर (हैक्स)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर (कॉमेडी) : जेफ़ हिलर (समबडी समव्हेयर)

बेस्ट राइटिंग (कॉमेडी) : सेठ रोज़ेन, इवान गोल्डबर्ग, पीटर ह्यूक, एलेक्स और फ्रीडा (द स्टूडियो)

बाकी कैटेगरी

बेस्ट रियलिटी शो : द ट्रेटर्स

बेस्ट टॉक शो : द लेट शो

गौरतलब है कि अडॉलसेंस सीरीज फेम एक्टर ओवेन कूपर ने 15 साल की उम्र में इतिहास रचा है. वहीं सबसे कम उम्र में एमी का खिताब अपने नाम करने वाले एक्टर बन गए हैं.

