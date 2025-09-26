विज्ञापन

'अमर सिंह चमकीला' को मिले एमी अवॉर्ड्स में दो नॉमिनेशन, इम्तियाज अली और दिलजीत दोसांझ ने दिया रिएक्शन

इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित दिलजीत दोसांझ की अमर सिंह चमकीला को एक नहीं बल्कि दो नॉमिनेशन इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में नॉमिनेशन मिले हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
'अमर सिंह चमकीला' को मिले एमी अवॉर्ड्स में दो नॉमिनेशन, इम्तियाज अली और दिलजीत दोसांझ ने दिया रिएक्शन
चमकीला को एमी अवॉर्ड्स 2025 में मिले दो नॉमिनेशन
नई दिल्ली:

पंजाबी सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ ने अपनी वैश्विक लोकप्रियता और कौशल को और मजबूत किया है, क्योंकि इस अभिनेता-गायक को अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कारों में नॉमिनेशन मिला है. जबकि फिल्म को बेस्ट टीवी मूवी/ मिनी सीरीज कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है. वहीं दिलजीत को 'अमर सिंह चमकीला' की बायोपिक में उनके काम के लिए बेस्ट लीड एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित और सह-लिखित इस हिंदी बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने चमकीला की मुख्य भूमिका निभाई थी और परिणीति चोपड़ा ने उनकी पत्नी अमरजोत की भूमिका निभाई थी. इसी के चलते अब दिलजीत दोसांझ ने एमी अवॉर्ड्स के नॉमिनेशन मिलने पर रिएक्शन दिया है और इसे डायरेक्टर इम्तियाज अली को डेडिकेट किया है. 

दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर एमी अवॉर्ड्स 2025 में नामिनेशन मिलने पर रिएक्शन देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक्साइटमेंट शेयर की. वहीं उन्होंने लिखा, यह सब सिर्फ इम्तियाज अली सर की वजह से है. इस पोस्ट को शेयर करने के बाद फैंस और सेलेब्स ने बधाई देना शुरू कर दिया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

इससे पहले इम्तियाज अली ने अपनी खुशी NDTV के साथ शेयर करते हुए कहा, "यह खुशखबरी देने के लिए शुक्रिया कि चमकीला को दो इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिला है. दिलजीत दोसांझ को बेस्ट एक्टर और चमकीला को बेस्ट फिल्म के लिए. मुझे बधाई देने वाले बहुत से लोगों के संदेश आ चुके हैं, इसलिए यह वाकई बहुत बड़ी बात है. मैं चमकीला की पूरी टीम और पंजाब के लोगों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस फिल्म में योगदान दिया. यह बिल्कुल उसी धरती की फिल्म है. मैं दिलजीत दोसांझ को डबल बधाई देता हूं." 

गौरतलब है कि चमकीला को "पंजाब का एल्विस" माना जाता है, जिनके उत्तेजक संगीत ने 1980 के दशक में ग्रामीण पंजाब को मंत्रमुग्ध कर दिया था. वहीं अमर सिंह चमकीला फिल्म पंजाब में एक दलित मज़दूर और महत्वाकांक्षी संगीतकार से चमकीला के अपने साहसिक गीतों के लिए जाने जाने वाले एक लोक प्रतीक बनने की कहानी पर आधारित है, और 1988 में उनकी अनसुलझी हत्या के साथ समाप्त होती है, जब उन्हें अपनी पत्नी के साथ मंच पर प्रस्तुति देते समय गोली मार दी गई थी. इस फिल्म का संगीत ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीत निर्देशक ए. आर. रहमान ने तैयार किया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diljit Dosanjh, International Emmy Awards, Amar Singh Chamkila, Imtiaz Ali, Emmy 2025 Awards
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com