विज्ञापन

ओवेन कूपर की ऐतिहासिक जीत पर प्रियंका चोपड़ा और नेहा धूपिया को हुआ गर्व, जानें कौन हैं ये स्टार

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और नेहा धूपिया ने ओवेन कूपर की एमी अवार्ड में ऐतिहासिक जीत पर अपनी खुशी जताई है. कौन हैं ओवेन कपूर चलिए आपको बताते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
ओवेन कूपर की ऐतिहासिक जीत पर प्रियंका चोपड़ा और नेहा धूपिया को हुआ गर्व, जानें कौन हैं ये स्टार
कौन हैं ओवेन कूपर?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और नेहा धूपिया ने ब्रिटिश एक्टर ओवेन कूपर की एमी अवार्ड में ऐतिहासिक जीत पर अपनी खुशी जताई है. दोनों ही अभिनेत्रियों ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ओवेन कूपर का अवॉर्ड जीतने का पल साझा किया और खुशियों वाले इमोजी के साथ गर्व जताया. महज 15 साल की उम्र में एमी अवॉर्ड जीतकर ओवेन कूपर टीवी इतिहास के सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड 1973 में 16 वर्षीय स्कॉट जैकोबी के नाम था.

77वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स का आयोजन लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में किया गया. इस कैटेगरी में ओवेन ने ऑस्कर विजेता जेवियर बार्डेम और पीटर सार्स गार्ड जैसे दिग्गज कलाकारों को पीछे छोड़ा. अपनी जीत पर ओवेन ने कहा कि यह अवॉर्ड सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है. तीन साल पहले मैं कुछ भी नहीं था, और अब इस मंच पर खड़ा हूं. अगर आप पूरी मेहनत के साथ कोशिश करें और अपनी सीमाओं से बाहर निकलें, तो जीवन में कुछ भी मुमकिन है.

ओवेन कूपर को यह सम्मान नेटफ्लिक्स की चर्चित मिनीसीरीज 'एडोलसेंस' में निभाई गई 15 वर्षीय जेमी मिलर की भूमिका के लिए मिला है. इस सीरीज में ओवेन ने एक ऐसे किशोर का किरदार निभाया है, जो एक हत्या के आरोप का सामना कर रहा है. यह भूमिका बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण थी, जिसे निभाकर ओवेन ने न सिर्फ दर्शकों बल्कि आलोचकों का भी दिल जीत लिया.

इस सीरीज को स्टीफन ग्राहम और जैक थॉर्न ने मिलकर लिखा. इंग्लैंड के वारिंगटन में जन्मे ओवेन का बचपन एक आम परिवार में बीता. उनकी मां एक केयरवुमन हैं और पिता आईटी क्षेत्र में काम करते हैं. ओवेन की शुरुआत मैनचेस्टर के ड्रामा स्कूल 'द ड्रामा मॉब' से हुई, जहां उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली. शुरुआती दौर में वे फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें कैमरे के सामने ले आई.

'एडोलसेंस' की कास्टिंग प्रक्रिया भी खास रही. स्टीफन ग्राहम इस भूमिका के लिए उत्तर इंग्लैंड के एक नए चेहरे की तलाश में थे. करीब 500 बच्चों के ऑडिशन में से ओवेन को चुना गया, और इस चयन ने साबित कर दिया कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती. इस सीरीज के लिए ओवेन को एमी अवॉर्ड के अलावा गोथम टीवी अवॉर्ड और एस्ट्रा टीवी अवॉर्ड्स में भी सम्मान मिला.

वर्कफ्रंट की बात करें तो ओवेन मई 2025 में सैम फेंडर के म्यूजिक वीडियो 'लिटिल बिट क्लोजर' में नजर आए थे. अब वह बीबीसी थ्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट 'क्लब' और एमराल्ड फेनेल की फिल्म 'वुदरिंग हाइट्स' में युवा हीथक्लिफ की भूमिका में दिखेंगे.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Emmy Awards 2025, Owen Cooper, Owen Cooper News, Who Is Owen Cooper, Priyanka Chopra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com