खेत में बैठकर बुजुर्ग जोड़े ने गाया सावन का महीना गाना, देसी हुनर के कायल हुए लोग, बोले- ऐसे टैलेंट को स्टूडियो की जरूरत नहीं

आज टैलेंट किसी प्लेटफॉर्म का मोहताज नहीं है. जरूरत है तो सिर्फ सोशल मीडिया की. तभी तो आज कोई भी जिसमें थोड़ा सा भी टैलेंट है, दुनिया के सामने आ ही जाता है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो एक बुजुर्ग जोड़े का आया और छा गया. इसमें एक बुजुर्ग जोड़ा खेत में बैठकर गाना गाता नजर आ रहा है. उनकी सादगी देखकर लोग उनके फैन हो रहे हैं. वो कह रहे हैं ऐसे लोग हो तो उन्हें स्टूडियो की भी जरुरत नहीं है. इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. वीडियो में अंकल हारमोनियम बजाते नजर आ रहे हैं वहीं उनके साथ बैठी आंटी डफली बजा रही हैं. दोनों की ट्यूनिंग इतनी शानदार है कि कोई भी इस पर गाना गाए तो वो इसका फैन हो जाए. वीडियो में अंकल लता मंगेशकर और मुकेश के सावन का महीना पवन करे शोर गाना गाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं और हजारों लोग इसे देख भी चुके हैं.

If you are having a bad day.pic.twitter.com/eztQhMji6j