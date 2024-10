प्रभास की 700 करोड़ वाली सालार को शाहरुख खान की इस फिल्म ने दी थी कड़ी टक्कर, अब इस दिन आ रही है टीवी पर

राजकुमार हिरानी ने हमेशा दर्शकों को अपने फिल्मों से केपेटिवतेड किया है, और उनकी हालिया रिलीज "डंकी", जिसमें शाहरुख़ ख़ान मुख्य भूमिका में हैं, वास्तव में एक मास्टरपीस है जिसने लाखों के दिलों को छू लिया है. इस फिल्म को हर जगह से अपार प्रेम मिला है और इसने विश्व स्तर पर दर्शकों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है. अब, यह 13 अक्टूबर, रविवार को रात 8 बजे सिर्फ ज़ी सिनेमा पर वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर के लिए तैयार है. दर्शक राजकुमार हिरानी द्वारा रचित इस दिल को छू लेने वाली कहानी का अनुभव अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कर सकेंगे.

"डंकी" का प्रीमियर ज़ी सिनेमा पर 13 अक्टूबर, रविवार, रात 8 बजे होने जा रहा है. अपनी खुशी व्यक्त करते हुए, एक एसआरके फैन पेज ने "डंकी" का ट्रेलर साझा किया और लिखा, "शाहरुख खान की भावनात्मक यात्रा 'डंकी' अब आपके स्क्रीन पर पहली बार आ रही है! 13 अक्टूबर, रविवार रात 8 बजे जी सिनेमा पर टेलीविजन प्रीमियर के लिए ट्यून इन करें. इस मास्टरपीस को मिस न करें!

@iamsrk's emotional journey in Dunki is coming to your screens for the first time ever! 🌍❤️ Tune in for the #WorldTelevisionPremiere on 13th Oct, Sunday at 8 PM only on @ZeeCinemaME. Don't miss this masterpiece! 🎬✨



