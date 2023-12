Dunki Vs Salaar: आ गया डंकी वर्सेज सालार का 2023 के आखिरी शनिवार की कमाई का आंकड़ा, जानें SRK या प्रभास कौन निकला आगे....

Dunki Vs Salaar Box Office सालार और डंकी में से कौन रहा आगे

Dunki Vs Salaar Box Office Collection Of Last Saturday Of 2023: साल 2023 का अंत होने और 2024 की शुरुआत होने में कुछ ही घंटे बचे हैं. वहीं इसका जश्न मनाने की तैयारी सभी ने कर ली है. इसी बीच पिछले हफ्ते रिलीज हुई सालार और डंकी का साल 2023 का आखिरी शनिवार काफी दिलचस्प रहा, जिसमें दोनों ही फिल्मों की कमाई में बढ़ोत्तरी देखने को मिली. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि शाहरुख खान या प्रभास की फिल्म में से कौन किस पर भारी पड़ा है, जो कि देखने लायक है. तो आइए आपको बताते हैं सालार के 9वें दिन की कमाई (Salaar Box Office Collection Day 9) और डंकी के 10वें दिन की कमाई (Dunki Box Office Collection Day 10) की पूरी डिटेल...