किसी शोरूम से कम नहीं दुलकर सलमान का कार गेराज, लगी हुई है इन आलीशान कारों की लाइन

देशभर में लग्जरी कारों पर टैक्स चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है. डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम्स ने ‘ऑपरेशन नुमखोर' के तहत कई राज्यों में छापेमारी शुरू की है, जिसमें केरल खास हॉटस्पॉट बना है. तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और मलप्पुरम में 30 जगहों पर जांच की जा रही है. इस कार्रवाई में एक बड़ा नाम जुड़ा है – एक्टर दुलकर सलमान का. उनके घरों पर भी जांच की जा रही है. लेकिन दुलकर और कारों का रिश्ता नया नहीं है. शानदार गाड़ियों का शौक रखने वाले दुलकर का गेराज देश की सबसे चर्चित कलेक्शन में गिना जाता है.

फरारी 296 GTB

दुलकर की गेराज की सबसे खास कार है फरारी 296 GTB. ये उनकी फर्स्ट हाइब्रिड फरारी है, जिसकी कीमत भारत में करीब 5.88 करोड़ रु. से शुरू होती है. उन्होंने इसे इंस्टाग्राम पर भी दिखाया है और कई बार इस कार को चलाते देखा गया है.

पोर्श 911 GT3

दुलकर की फेवरेट कारों में शामिल है पोर्श 911 GT3. उन्होंने इसे “सबसे रॉ और एंगेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस” बताया था. इसकी कीमत भारत में 2.3 करोड़ से 3 करोड़ रु. के बीच है.

मर्सिडीज-बेंज SLS AMG

गुलविंग डोर वाली ये आइकॉनिक कार दुलकर के पास आठ साल से है. इंस्टाग्राम पर उन्होंने इसे “फ्यूचर क्लासिक” कहा था. भारत में इसकी कीमत लगभग 2.54 करोड़ रु है.

BMW M3 E46

दुलकर इस कार को अपनी कलेक्शन का “क्राउन ज्वेल” मानते हैं. ये कार अब प्रोडक्शन में नहीं है, लेकिन सेकंड-हैंड मार्केट में करीब 50 लाख रु. से ऊपर मिलती है.

और भी कई रत्न

इसके अलावा दुलकर के पास और भी शानदार गाड़ियां हैं. पोर्श पैनामेरा, मर्सिडीज-मेबैक GLS 600, मर्सिडीज-AMG G63, BMW 7 सीरीज, रेंज रोवर, लैंड रोवर डिफेंडर, मिनी कूपर S, माजदा MX-5 और यहां तक कि एक टोयोटा इनोवा क्रिस्टा भी.

दुलकर सलमान का कारों के लिए प्यार अब सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है. यही वजह है कि उनकी गेराज की झलक फैंस के लिए किसी फिल्म से कम नहीं लगती.