Dulhaniya Le Aaeegi Review: शादियों के तमाशे और फैमिली ड्रामे के बीच सिंपल कोशिश, जानें कैसी है 'दुल्हनिया ले आएगी'

Dulhaniya Le Aaeegi Review In Hindi: जब एक भव्य शादी के बीच अचानक अप्रत्याशित मोड़ आने लगते हैं और मामला उलट-पुलट जाता है, तो स्क्रीन पर किस तरह का हंगामा मचता है, इसी ताने-बाने पर आधारित है आकाशआदित्य लामा की फिल्म 'दुल्हनिया ले आएगी'. चूंकि शादियों की पृष्ठभूमि पर आधारित हम पहले भी बहुत सी फिल्में देख चुके हैं, इसलिए इस विषय की नवीनता (novelty) कहीं न कहीं थोड़ी कम जरूर हो जाती है.

कहानी और निर्देशन

फिल्म की कहानी एक बड़े ब्रांड के मालिक की इकलौती बेटी नव्या की हाई-प्रोफाइल शादी और उसके बाद मचने वाले भौकाल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो देखते ही देखते एक आधुनिक स्वयंवर जैसा रूप ले लेती है. निर्देशक आकाश आदित्य ने इससे पहले 'नानी तेरी मोरनी' और 'बंगाल 1947' जैसी अलग जॉनर की गंभीर फिल्में बनाई हैं, और इस बार उन्होंने पूरी तरह से कॉमेडी और शादी के माहौल पर आधारित जॉनर में हाथ आजमाया है.

कमियां और खूबियां

फिल्म को देखते हुए सबसे पहले इसकी निर्माण गुणवत्ता पर नजर जाती है जो काफी अच्छी दिखती है. इसके अलावा, फिल्म के कुछ चुनिंदा कॉमेडी मोमेंट्स ऐसे हैं जो आपको वाकई हंसा देते हैं. कलाकारों के काम की बात करें तो महेश मांजरेकर और पीयूष मिश्रा ने बहुत अच्छा काम किया है, और दोनों का अभिनय काफी प्रभावी है. वहीं, मुख्य भूमिका में खुशाली कुमार का काम ठीक-ठाक है.

हालांकि, इन खूबियों के साथ फिल्म में कुछ कमियां भी साफ नजर आती हैं. फिल्म की स्क्रिप्ट में और अधिक धार की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि इसका स्क्रीनप्ले थोड़ा ढीला है और कई जगहों पर फिल्म काफी खिंचती हुई सी महसूस होती है. इसके अलावा, फिल्म के गाने भी बस ठीक-ठाक ही बन पड़े हैं. इन सब कमियों के बावजूद, फिल्म दर्शकों को बांधे रखती है और आगे क्या होगा यह जानने के लिए फिल्म के अंत तक उत्सुकता भी बनी रहती है.

निष्कर्ष और रेटिंग

कुल मिलाकर, यह एक ऐसी पारिवारिक फिल्म है जो अपनी कुछ कमजोरियों के बावजूद अपने हल्के-फुल्की पलों और कलाकारों के अभिनय के दम पर एक बार देखने लायक है.

रेटिंग: 3 / 5 स्टार

