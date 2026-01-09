विज्ञापन

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का हुआ ब्रेकअप? एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट कॉन्ट्रोवर्सी बनी वजह!

आदर जैन के बाद तारा सुतारिया ने जुलाई 2025 में वीर पहाड़िया से अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था.

Read Time: 3 mins
Share
तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का हुआ ब्रेकअप? एपी ढिल्लों का कॉन्सर्ट कॉन्ट्रोवर्सी बनी वजह!
तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का हुआ ब्रेकअप?
नई दिल्ली:

फिल्मफेयर की रिपोर्ट के अनुसार, फैंस का फेवरेट कपल तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का कथित तौर पर ब्रेकअप हो गया है. यह खबर सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की कॉन्ट्रोवर्सी और पब्लिक में सपोर्ट के बीच आई है, जिसने फैंस को चौंका दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, तारा और वीर ने शांति से अलग होने का फैसला किया है. हालांकि वजह का खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद फैंस रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं.

एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट कॉन्ट्रोवर्सी

बीते दिनों मुंबई में हुए एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की कॉन्ट्रोवर्सी चर्चा में रही थी, जिसमें तारा ने स्टेज पर अपीयरेंस दी. वहीं उनकी सिंगर के साथ कैमेस्ट्री को फैंस का प्यार मिला. लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुए, जिसमें वीर भीड़ में नाराज नजर आए. इसके बाद ओरी ने अनएडिटेड वीडियो शेयर किया, जिसे इंफ्लूएंसर ओरी ने शेयर किया. वहीं वीर तारा और एपी ढिल्लों को चीयर करते हुए नजर आए.

Latest and Breaking News on NDTV

वीर और तारा ने यूं दिया कॉन्ट्रोवर्सी पर रिएक्शन

ओरी द्वारा शेयर किए इस वीडियो को वीर पहाड़िया ने इंस्टाग्राम पर दोबारा शेयर करते हुए लिखा, सच हमेशा जीतता है. (जो मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा) इसके अलावा तारा सुतारिया ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने पेड पीआर उन्हें और वीर को टारगेट करने के लिए एडिटेड वीडियो और झूठ को बढ़ावा देने पर अपना रिएक्शन दिया.

ये भी पढें- तारा सुतारिया ने एपी ढिल्लों के साथ अपने वायरल वीडियो पर तोड़ी चुप्पी, बताया वीडियो का पूरा सच

जुलाई 2025 में तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया ने पब्लिक किया रिलेशनशिप

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि करीना कपूर के कजिन आदर जैन से ब्रेकअप के बाद तारा और वीर ने जुलाई 2025 में अपने रिलेशनशिप को पब्लिक किया था. जबकि इससे पहले वह एक साल तक डेट कर चुके थे. वहीं तारा ने एपी ढिल्लों के साथ अपने गाने थोड़ी सी दारू की फोटो शेयर की, जिस पर वीर पहाड़िया ने रिएक्शन दिया, जिसमें उन्होंने कमेंट में हार्ट और स्टार इमोजी के साथ लिखा, मेरा. तारा ने रिप्लाई में लिखा, मेरा. वहीं इसके साथ हार्ट और नजर ना लगने वाली इमोजी शेयर की, जिसके बाद दोनों का रिश्ता ऑफिशियल हुआ और इसके बाद कई इवेंट्स और हॉलीडे पर कपल को देखा गया.

ये भी पढ़ें- AP Dhillon के साथ तारा सुतारिया की 'नजदीकी' देख चिढ़े बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया? Viral हुआ वीडियो

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tara Sutaria, Veer Pahariya, Tara Sutaria Breakup, Tara Sutaria Veer Pahariya
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com