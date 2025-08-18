विज्ञापन

महाभारत की द्रौपदी की 10 तस्वीरें, 5वीं देख कहेंगे- 90s की खूबसूरती का आज भी नहीं कोई मुकाबला

आइए आज हम आपको दिखाते हैं महाभारत सीरियल में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली की 10 खूबसूरत तस्वीरें...

नई दिल्ली:

टीवी सीरियल से लेकर बॉलीवुड फिल्मों यहां तक कि राजनीति में भी एक्टिव ये एक्ट्रेस कमाल हैं. इन्होंने 1988 में आई महाभारत सीरियल में द्रौपदी का किरदार निभा कर घर-घर में पहचान बनाई. जी हां, हम बात कर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री की फेमस अदाकारा रूपा गांगुली की, जिन्होंने 1980 के दशक में बंगाली फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद 1988 में बीआर चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाया. आइए आपको दिखाते हैं रूपा गांगुली के 10 खूबसूरत तस्वीरें.

रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 को कोलकाता में हुआ, उन्होंने कोलकाता के ही बेलतला गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई की और कोलकाता विश्वविद्यालय के जोगमाया देवी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया.

रूपा गांगुली ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से 1980 के दशक में की. इसके बाद इन्होंने महाभारत में अभिनय कर घर-घर में सुर्खियां बटोरी.

रूपा गांगुली ने पक्ष्घात और युगांतर जैसी बंगाली फिल्मों में भी काम किया. इसके अलावा वो बॉलीवुड में करण अर्जुन, कोयला और बॉर्डर जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं.

वो टीवी इंडस्ट्री की एक फेमस एक्ट्रेस रही हैं, अपनी दमदार पर्सनालिटी और एक्टिंग स्किल्स से वह घर-घर में पहचानी जाती हैं.

रूपा गांगुली ने 1988 में बी. आर. चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाया और घर-घर में उन्हें आज भी द्रौपदी के रूप में जाना जाता हैं.

बहुत कम लोग जानते हैं कि रूपा गांगुली बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक ट्रेंड क्लासिकल डांसर और सिंगर भी हैं, उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिल चुका हैं.

रूपा गांगुली ने अपने एक्टिंग करियर में साहब, सुकन्या, सराभाई वीएस सराभाई, संजीवनी जैसे कई फेमस सीरियल में काम किया. इसके अलावा वो बिग बॉस सीजन 1 और खतरों के खिलाड़ी सीजन 2 में भी नजर आ चुकी हैं.

रूपा गांगुली एक्टिंग के साथ राजनीति में भी एक्टिव हैं, 2016 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और राज्यसभा की सदस्य के लिए नॉमिनेट हुई. उन्हें पश्चिम बंगाल में भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष के रूप में चुना गया.

पर्सनल लाइफ को लेकर भी रूपा गांगुली सुर्खियों में रहती हैं, उन्होंने 1992 में ध्रुव मुखर्जी नाम के मैकेनिकल इंजीनियर से शादी की, लेकिन 2009 में उनका तलाक हो गया. ध्रुव से उनका एक बेटा आकाश भी हैं.

इसके बाद 2013 में रूपा गांगुली ने बिजनेसमैन अश्विन के. वर्मा के साथ शादी की, लेकिन इस शादी से होने कोई बच्चा नहीं हैं.

Rupa Ganguly, Draupadi Of Mahabharat
