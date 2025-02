Dragon Movie Review: मेरे हस्बैंड की बीवी को टक्कर देने आई साउथ की ड्रैगन, सोशल मीडिया पर लोगों ने बता दिया ब्लॉकबस्टर 

Dragon Twitter Review: बॉक्स ऑपिस पर 21 फरवरी को अर्जुन कपूर, रकुल प्रीत और भूमि पेडनेकर की मेरे हस्बैंड की बीवी रिलीज हो गई है. लेकिन इस फिल्म की चर्चा से ज्यादा साउथ की ड्रैगन दर्शकों का ध्यान खींच रही है. इस फिल्म को सोशल मीडिया पर फैंस और दर्शकों से पॉजीटिव रिव्यू मिल रहा है. जबकि फिल्म को देखने जहां सिनेमाघरों में भीड़ देखने को मिल रही है तो वहीं मॉर्निंग शोज के बढ़ाए जाने की खबरें जोरों पर है. इसी बीच प्रदीप रंगनाथन द्वारा अभिनीत और अशवत मारीमुथु द्वारा निर्देशित ड्रैगन को ब्लॉकबस्टर का टैग ट्विटर यूजर ने दिया है.

एक एक्स यूजर ने लिखा, ड्रैगन ब्लॉकबस्टर ऑन कार्ड्स. अपनी टिकट अभी बुक करें. संभवम. दूसरे यूजर ने लिखा, #ड्रैगन. धन्यवाद... बेहतरीन. बढ़िया बढ़िया सिनेमा. बेहतरीन लिखा है. अंत में इमोशनल विस्फोट.

Ippo puriyudhu ya Director @Dir_Ashwath yen ivalavu confindent ah irrudharu nu. Bro nee confindent ah irru bro thappu illa .. EveryWhere Positive Reviews. Blockbuster #Dragon 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/2UKJTEGDhT — Mani (@mani17081996) February 21, 2025

अन्य यूजर ने लिखा, ड्रैगन - बढ़िया पहला भाग. बहुत ताज़ा और दिलचस्प कहानी, बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक संदेश के साथ. बेहतरीन इंटरवल बैंग. चौथे यूजर ने लिखा, ब्लास्ट. अपनी टिकट अभी बुक करें.

#Dragon. Take a bow @Dir_Ashwath .. Class apart. GOOD GOOD GOOD CINEMA. Class written all over it. Emotional outburst towards the end.



Best wishes for a blockbuster. 👍🥳 — Vigrat (@vignesh_vigrat) February 21, 2025

#Dragon - GOOD FIRST HALF



Very fresh & interesting story, with a very important & relevant message. Excellent interval bang. — 𝙻𝚘𝚗𝚎 𝚁𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛 🐉 (@Dragon__24) February 21, 2025

एक यूजर ने ड्रैगन का पहला भाग अच्छा. पहले भाग के अंतिम 40 मिनट अच्छे हैं, अंतराल वाले हिस्से अच्छे हैं. गाने अच्छे हैं और दृश्य ठीक हैं. #प्रदीपरंगनाथन की एक्टिंग अच्छी है. नकली इंटरव्यू वाला हिस्सा हंसी दिलाता है. रविंदर वाला हिस्सा फिल्म का टर्निंग पॉइंट है. माईस्किन वाला हिस्सा अच्छा है.

#Dragon | first half | Good



Pos:



👍 good last 40 mins of first half , interval portions is good 👍

👍songs good and visualising ok

👍#PradeepRanganathan acting is good

👍fake interview portion laugh riot

👍Ravindar portion turning point of the movie.

👍 mysskin portion… — KUDALINGAM MUTHU (@KUDALINGAM49671) February 21, 2025

अश्वथ मरिमुथु के निर्देशन में बनी इस फिल्म में प्रदीप रंगनाथन के साथ अनुपमा परमेश्वरन और कायादु लोहार मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं. और इस फिल्म में मिस्किन, के.एस. रविकुमार और गौतम मेनन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. फिल्म की मजबूत एडवांस बुकिंग और खचाखच भरे थिएटर बॉक्स ऑफिस पर इसके शानदार परफॉर्मेंस का संकेत दे रहा है. लेकिन अर्जुन कपूर की लेटेस्ट फिल्म मेरे हस्बैंड की दुल्हन को भी पॉजीटिव रिव्यू मिल रहे हैं, जिसके चलते देखना होगा कि फिल्म कितना कलेक्शन करती है.