वही आंखें, वही चेहरा और वही अदाएं, दिव्या भारती की हमशक्ल को देख इमोशनल हुए लोग

दिव्या भारती बॉलीवुड की वो अदाकारा थीं, जिन्हें देखते ही लोगों के दिल धड़कने लगते थे. वह इतनी खूबसूरत थी कि दर्शक सिर्फ उन्हें देखने के लिए ही उनकी फिल्में देखते थे, लेकिन सिनेप्रेमियों को उस वक्त बड़ा धक्का लगा था, जब अचानक एक्ट्रेस की मौत की खबर फैली. किसी को भी विश्वास नहीं हुआ था कि दिव्या भारती अब उनके बीच नहीं रही हैं. क्योंकि उस वक्त दिव्या भारती का सितारा बुलंदियों पर था और जब वह गुजरी थीं, उनके हाथ में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 9 फिल्में थीं, जो अलग-अलग एक्ट्रेस के साथ फिल्माई गईं. जब से सोशल मीडिया आया है, तब से दिव्या के फैंस उन्हें ज्यादा याद करने लगे हैं, क्योंकि आए दिन दिव्या भारती की कोई ना कोई हमशक्ल का वीडियो वायरल हो जाता है. अब इस वीडियो में दिव्या भारती की हमशक्ल ने एक बार फिर एक्ट्रेस की याद दिला दी है.



दिव्या भारती की हमशक्ल देखी क्या?

इस वीडियो में दिख रही लड़की का नाम अदिती आर्या है, जो दिखने में दिव्या भारती की तरह है और एक्ट्रेस की तरह ही एक्सप्रेशन दे रही है. दिव्या की यह हमशक्ल एक्ट्रेस की फिल्म दिल का क्या कसूर के टाइटल सॉन्ग पर लिप सिंक कर रही है. दिखने में यह लड़की बिल्कुल दिव्या भारती की तरह है. इसके बाल, नाक, होठ और आंखें सब दिव्या भारती की तरह दिखते हैं. इस वीडियो पर अब दिव्या भारती के फैंस शॉक्ड हो गए हैं. साथ ही कई फैंस दिव्या की याद में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इमोशनल और क्राइंग इमोजी भी शेयर कर रहे हैं. कईयों ने तो दिव्या की हमशक्ल को देख शॉकिंग इमोजी भी पोस्ट किए हैं.



दिव्या भारती की हमशक्ल देख लोग हुए भावुक

दिव्या भारती की इस हमशक्ल पर एक यूजर ने लिखा है, 'वाओ... सेम टू सेम'. दूसरा यूजर लिखता है, 'मेरी फेवरेट हीरोइन और फेवरेट सॉन्ग, मिस यू दिव्या भारती, 90 के दशक की सुपरस्टार'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'माइंड ब्लोइंग लव यू छोटी दिव्या'. चौथा लिखता है, 'आपको देखकर दिव्या जी की याद आ गई'. वहीं, कईयों ने लिखा है, 'आप बिल्कुल दिव्या भारती लग रही है' और कई ऐसे भी हैं, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में सिर्फ दिव्या भारती जी ही लिखकर अपनी खुशी जाहिर की है. इस पोस्ट पर अबतक एक हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. बता दें, दिव्या भारती का निधन 5 अप्रैल 1993 में 19 साल की उम्र में हुआ था. कहा जाता है कि उनकी मौत छत से गिरकर हुई थी.



