दिव्या भारती का होगा पुनर्जन्म...! पंडित ने की थी भविष्यवाणी, बहन ने किया खुलासा

दिव्या भारती का जीवन भले ही कम समय का रहा हो, लेकिन अपनी एक्टिंग से उन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली थी. बता दें, 19 साल की उम्र में 5 अप्रैल 1993 की शाम को दिव्या के पांचवीं मंजिल स्थित अपार्टमेंट की खिड़की से गिरने के कारण मौत हो गई थी. इस खबर ने बॉलीवुड और उनके फैंस को सदमे में डाल दिया था. वहीं हाल में एक दिव्या भारती की कजिन कायनात अरोड़ा ने कहा कि उनका फिर से जन्म होगा. आइए जानते हैं, इस बारे में.



क्या है दिव्या की कजिन का कहना



90 के दशक की फेमस एक्ट्रेस दिव्या भारती की चचेरी बहन, कायनात अरोड़ा ने 'फिल्मी ज्ञान ' के साथ एक खास इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसे जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे.



उन्होंने बताया कि, 'दिव्या की मां, मीता मां ने मुझे बताया कि एक पंडित जी ने दिव्या की कुंडली में अल्पायु योग की भविष्यवाणी की थी, जब वह 8 साल की थी. जिसका मतलब यह है कि दिव्या का पुनर्जन्म हो सकता है'



कायनात अरोड़ा ने की थी दिव्या की मां से मुलाकात



कायनात अरोड़ा ने बताया, जब वह फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाने मुंबई आई थी, उस दौरान दिव्या की मां से मुलाकात की थी. इस दौरान उनकी मां ने दिव्या से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया था. उन्होंने कहा था,जब दिव्या महज 8 साल की थी, तब उन्होंने एक पंडित को कुंडली दिखाई थी, जिसमें बताया गया था कि दिव्या की उम्र काफी कम होगी. जब दिव्या की मां को इस बारे में पता चला था, तो उन्होंने दिव्या की सेहत के लिए पूजा करवाई थी, हालांकि यह पूजा बीच में रोक दी गई थी'.



कायनात अरोड़ा ने आगे बताया, जब दिव्या महज 19 साल की उम्र में दुनिया से चली गई, तब उनकी मां को इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन कहीं न कहीं पंडित की बात सच हुई.



मां ने दोबारा की थी पंडित से बात



कायनात अरोड़ा ने इंटरव्यू में बताया, दिव्या की मौत के बाद उनकी मां ने उसी पंडित से दोबारा बात की और उन्हें कहा कि 'आपने जो मेरी बेटी के लिए भविष्यवाणी की थी, वह एकदम सही निकली', जिसके बाद पंडित ने जवाब दिया, आपकी बेटी फिर से वापस आएगी. उसका फिर से जन्म होगा'.











