विज्ञापन

DDLJ के सेट से आया BTS वीडियो, बीच सड़क पर शूट हुआ गाना, काजोल- शाहरुख की दिखी शानदार केमेस्ट्री

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सेट से आए इस बीटीएस वीडियो को देखने के बाद आपको फिल्म का एक-एक सीन याद आ जाएगा.

Read Time: 2 mins
Share
DDLJ के सेट से आया BTS वीडियो, बीच सड़क पर शूट हुआ गाना, काजोल- शाहरुख की दिखी शानदार केमेस्ट्री
DDLJ के सेट से आया BTS वीडियो
नई दिल्ली:

शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी तो बॉलीवुड की सबसे बेस्ट जोड़ी में से एक है. इस जोड़ी ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें इनकी सबसे बड़ी हिट दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे है. साल 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म ने सबसे लंबे समय तक थिएटर पर टिके रहने का रिकॉर्ड बनाया है. मुंबई के एक थिएटर में आज भी यह फिल्म लगी हुई है. शाहरुख और काजोल की जोड़ी इस फिल्म से ही हिट हुई थी, हालांकि इससे पहले इस जोड़ी को फिल्म बाजीगर में साथ में देखा गया था, लेकिन उनकी सबसे पहले और सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म डीडीएलजे ही है. फिल्म की शूटिंग देश से बाहर हुई थी और अब इसके सेट से एक बीटीएस वीडियो आया है.

डीडीएलजे का BTS वीडियो

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सेट से आए इस बीटीएस वीडियो को देखने के बाद आपको फिल्म का एक-एक सीन याद आ जाएगा. वीडियो में देखेंगे कि फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा फिल्म के चार्टबस्टर सॉन्ग 'ना जाने मेरे दिल' को शूट कर रहे हैं. इस दौरान वह कभी काजोल तो कभी शाहरुख खान को सीन समझा रहे हैं.   क्लिप में एक जगह शाहरुख खान कार चला रहे हैं और बगल वाली सीट पर काजोल बैठी हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि इस खूबसूरत सीन में आदित्य चोपड़ा कार की पिछली सीट पर छिपकर लेटे हुए हैं और दोनों स्टार को सीन को समझा रहे हैं.
 

30 साल पूरे करेगी फिल्म

वीडियो में आगे देखेंगे कि ट्रेन वाले सीन में शाहरुख खान और करण जौहर सीन के दौरान मस्ती करते दिख रहे हैं. आदित्य चोपड़ा एक सीन में काजोल को कार से लिफ्ट लेने का सीन समझा रहे हैं. कुल मिलाकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सेट से आया यह बीटीएस वीडियो किसी भी सिनेप्रेमी का दिल खुश कर सकता है. बता दें, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मौजूदा साल में अपने 30 साल पूरे कर लेगी. फिल्म 20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी.  फिल्म इंडोनेशिया और जापान में 4 चार साल बाद रिलीज हुई थी. इंडियन सिनेमा की यह एक शानदार फिल्म है.



 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ddlj Bts Video, Dilwale Dulhaniya Le Jaayenge, DDLJ, Ddlj 100 Weeks, Ddlj Actress Farida Jalal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com