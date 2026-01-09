विज्ञापन

'द राजा साब' के शो में 3 मगरमच्छ, थिएटर में हड़कंप, सिर पर रखकर भागे लोग- देखें वीडियो

प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' आज यानी 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रिलीज के साथ ही प्रभास के फैंस ने एक अनोखा जश्न मनाया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

सिनेमाघरों में चल रही द राजा साब, अचानक थिएटर में घुस गए 3 मगरमच्छ
नई दिल्ली:

प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' आज यानी 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रिलीज के साथ ही प्रभास के फैंस ने एक अनोखा जश्न मनाया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 'द राजा साब' के शोज से कई वीडियो भी सामने आए हैं, जो हैरान कर देने वाले हैं. प्रभास की फिल्म की स्क्रीनिंग में तीन मगरमच्छ भी दिखे हैं, जिसे देख थिएटर में मौजूद लोग डर गए. दरअसल कई थिएटर्स में फैंस नकली मगरमच्छों के खिलौने या प्रॉप्स लेकर पहुंचे और उन्हें सिर पर उठाकर हॉल के अंदर दौड़ते हुए नजर आए. 

क्या है पूरा मामला

यह सब फिल्म के ट्रेलर में दिखे एक सीन से प्रेरित था, जिसमें प्रभास का किरदार लड़ाई के दौरान एक मगरमच्छ को फेंकता है. वीडियो में फैंस थीम वाली ड्रेस पहने नारे लगाते और जश्न मनाते दिख रहे हैं. कुछ दर्शकों को पहले तो डर लगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये असली मगरमच्छ नहीं, बल्कि नकली प्रॉप्स हैं. फैंस की इस दीवानगी से प्रभास की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है. फिल्म के जश्न में थिएटर्स के बाहर और अंदर खूब उत्साह देखा गया.

द राजा साब की स्टारकास्ट

'द राजा साब' एक फैंटसी हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जिसे मारुति दासारी ने निर्देशित किया है. फिल्म में प्रभास मुख्य भूमिका में हैं. उनके साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब जैसे कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. कहानी प्रभास के किरदार राजा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी दादी के साथ रहता है. दादी को याददाश्त की बीमारी है और वे बार-बार अपने लापता पति यानी राजा के दादा की तलाश करने को कहती हैं. 

फिल्म की कहानी

राजा उनकी तलाश में निकलता है और एक पुरानी हवेली तक पहुंचता है, जो परिवार से जुड़ी है. यह हवेली भूतिया मानी जाती है और यहां एक बुरी शक्ति का साया है. हवेली के अंदर क्या राज छिपे हैं, अलौकिक घटनाएं, परिवार के भावुक पल और कॉमेडी के साथ क्या होता है, यही फिल्म की मुख्य कहानी है. फिल्म बड़े बजट पर बनी है और संक्रांति के मौके पर तेलुगु के अलावा हिंदी, तमिल, कन्नड़ व मलयालम में भी रिलीज हुई है. 

