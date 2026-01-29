यूट्यूब पर शरारत सर्च करने पर दिखता है ये धुरंधर वीडियो, एक महीने में मिले 187 मिलियन व्यूज

विज्ञापन

Dhurandhar की रिलीज के बाद से एक गाना सोशल मीडिया पर वायरल है और यंगस्टर्स के बीच खासा पॉपुलर है. इस गाने ने यूट्यूब पर भी खासा प्यार पाया है.

हिट है धुरंधर का शरारत गाना
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की धुरंधर रिलीज हुई तो इसके दो गाने बहुत तेजी से वायरल हुए. एक था रहमान डकैत का डांस नंबर और दूसरा जिसमें क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान नजर आई थीं. ये दोनों ही गाने फिल्म रिलीज होने से पहले वायरल हुए और फिल्म रिलीज के बाद इनका क्रेज एक अलग ही लेवल था. शरारत को उसके पेपी बीट्स, म्यूजकि और हुक स्टेप्स के लिए खूब पसंद किया गया और इस सब पर चार चांद लगा रही थी क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान की जबरदस्त डांस परफॉर्में. इस गाने को यूट्यूब पर भी शेयर किया. इस प्लैटफॉर्म पर भी शरारत को खूब पसंद किया गया. 

यूट्यूब पर बहुत पॉपुलर है शरारत!

अब जब हर तरफ गाने की चर्चा है तो हमने सोचा क्यों ना हम भी थोड़ी पड़ताल करें. जब हमने यूट्यूब पर शरारत लिखकर सर्च किया तो रिजल्ट में सबसे पहले दो रिजल्ट धुरंधर के इस गाने के ही हैं. पहले नंबर पर फुल गाना देखने को मिलता है और दूसरे नंबर पर आता है वो बिहाइंड द सीन वीडियो 16 घंटे पहले शेयर किए गए बिहाइंड द सीन वीडियो को 186 के व्यू मिल चुके हैं. वहीं गाने के असल वीडियो को एक महीने में 187 मिलियन व्यू मिले हैं. 

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

धुरंधर की कलेक्शन की बात करें ये फिल्म भारत में 1000 करोड़ कमाने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है. इसमें वर्ल्डवाइड आंकड़ा मौजूद नहीं है. टोटल कलेक्शन भारत की ही है. फिल्म को इतना सराहा गया कि वो 1000 करोड़ की कमाई के साथ इस खास कलेक्शन ग्रुप में शामिल हो पाई है. बता दें कि धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. इसके बाद जनवरी 2026 में बॉर्डर 2 रिलीज होने तक लोग धुरंधर देखने के लिए थियेटर पहुंच रहे थे.

