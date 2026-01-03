बॉलीवुड से साउथ तक ‘धुरंधर’ का डंका, सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार ने फिल्म को बोला 'मास्टरपीस'

साउथ सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार ने हाल ही में बॉलीवुड की चर्चित फिल्म धुरंधर को लेकर सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया है, जिसने फैंस के बीच जबरदस्त चर्चा छेड़ दी है. अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट @Suriya_offl पर सूर्या ने फिल्म के निर्देशक आदित्य धर की जमकर तारीफ की और धुरंधर को एक “मास्टरपीस” बताया. सूर्या ने लिखा कि वह आदित्य धर की क्राफ्ट से पूरी तरह प्रभावित हैं और इस फिल्म ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया. उन्होंने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक खास उपलब्धि है.

अपने पोस्ट में सूर्या ने खास तौर पर फिल्म की स्टारकास्ट की भी सराहना की. उन्होंने आर. माधवन को 'भाई' बताते हुए उनके ट्रांसफॉर्मेशन की जमकर तारीफ की और कहा कि इस किरदार में माधवन को पहचान पाना मुश्किल हो जाता है. इसके साथ ही सूर्या ने अक्षय खन्ना के अभिनय को भी थम्सअप दिया, जो फिल्म में एक बेहद मजबूत और प्रभावशाली भूमिका में नजर आए हैं. रणवीर सिंह के लिए सूर्या ने लिखा कि यह ब्लॉकबस्टर उनकी मेहनत और टैलेंट का पूरी तरह से हकदार नतीजा है, और उन्होंने रणवीर को इस बड़ी सफलता के लिए दिल से बधाई दी.

Thank you @AdityaDharFilms for giving this masterpiece. #Dhurandhar what a movie! Completely blown by your craft... love & respect to you and the whole team. Special congrats to my bro @ActorMadhavan - what a transformation! #AkshayeKhanna 👍🏻 & @RanveerOfficial congrats on a very… — Suriya Sivakumar (@Suriya_offl) January 3, 2026

बता दें कि आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है और पहले ही ब्लॉकबस्टर का दर्जा हासिल कर चुकी है. फिल्म की कहानी, दमदार डायलॉग्स और कलाकारों की परफॉर्मेंस को दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से खूब सराहना मिल रही है. सूर्या और उनकी पत्नी ज्योतिका की तरफ से पोस्ट के अंत में भेजा गया “Love, Suriya & Jo” मैसेज इस बात को दिखाता है कि धुरंधर ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ इंडस्ट्री के बड़े सितारों का दिल भी जीत लिया है.