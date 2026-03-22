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अनुपम खेर ने 'धुरंधर 2' को बताया वर्ल्ड क्लास, प्रोपेगेंडा कहने वालों को कहा- खुद पैसे खर्च करके ऐसी फिल्म बना लें

धुरंधर 2 का रिव्यू देने वाले सेलेब्स की लिस्ट में अनुपम खेर का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने आदित्य धर और रणवीर सिंह की तारीफ की है. 

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अनुपम खेर ने 'धुरंधर 2' को बताया वर्ल्ड क्लास, प्रोपेगेंडा कहने वालों को कहा- खुद पैसे खर्च करके ऐसी फिल्म बना लें
अनुपम खेर ने धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा कहने वालों को दिया जवाब

रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' रिलीज के साथ ही फैंस के दिलों पर राज कर रही है. फिल्म के दूसरे हिस्से में रणवीर सिंह का किरदार छाया हुआ है, वहीं अतीक अहमद और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से प्रेरित किरदारों ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया है. हालांकि, फिल्म को तारीफों के साथ आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों के मुताबिक फिल्म में सत्ताधारी पार्टी की नीतियों को सही दिखाया गया है. इसी बीच अनुपम खेर ने फिल्म की तारीफ की है लेकिन साथ ही फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने वाले लोगों पर भी निशाना साधा है. 

धुरंधर 2 को देख गदगद हुए अनुपम खेर

फिल्म का दूसरा पार्ट देखकर अभिनेता खुशी से गदगद हो रहे हैं, और उन्होंने फिल्म के बारे में बात करने के लिए आदित्य धर से फोन पर बात भी की. अभिनेता का कहना है कि फिल्म का हर पहलू, चाहे वो कास्टिंग का हो या भी संवाद, हर चीज को बेहतर तरीके से पर्दे पर दिखाया गया है. उन्होंने लिखा, "धुरंधर 2 जबरदस्त है! आदित्य धर एक रॉकस्टार हैं! कभी-कभी शब्द कम पड़ जाते हैं. आप फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं और आपके भीतर एक खामोशी छा जाती है जो सब कुछ कह देती है, फिर भी कुछ समझा नहीं पाती. धुरंधर देखने का अनुभव कुछ ऐसा ही था. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है. यह एक अनुभव है."

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प्रोपेगेंडा कहने वालों को अनुपम खेर ने दिया जवाब 

इसी बीच फिल्म को ट्रोल करने वाले लोगों पर भी अभिनेता ने निशाना साधा है. उनका कहना है कि कुछ लोगों ने 'द कश्मीर फाइल्स' और 'बारामूला' जैसी फिल्मों को भी प्रोपेगेंडा बताया था, लेकिन ये फिल्में देश से जुड़ी थीं. अगर लोगों को लगता है कि यह फिल्म प्रोपेगेंडा है तो खुद पैसे खर्च करके ऐसी फिल्म बना लें. उन्होंने कहा कि फिल्म में पाकिस्तान को तर्क के साथ ध्वस्त किया गया है और यह काबिल-ए-तारीफ है. अभिनेता ने फिल्म के हर किरदार की तारीफ की. उन्होंने रणवीर सिंह के इमोशनल सीन्स की तारीफ की क्योंकि उन्होंने दर्शकों को भी वो दर्द महसूस करने के लिए मजबूर कर दिया, जो उनके किरदार ने झेला था. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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