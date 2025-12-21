Dhurandhar Box Office Collection Day 16: 500 करोड़ी बनते ही धुरंधर की दहाड़, सैटरडे को वसूले इतने

Dhurandhar Box Office Collection Day 16: धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर रुकने वाली नहीं है. ऐसा हम नहीं बल्कि रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर का 16 दिन का कलेक्शन कह रहा है. आदित्य धर की फिल्म जहां सबसे जल्दी 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई है तो वहीं जवान और स्त्री 2 जैसी फिल्मों को 16 दिनों में पीछे छोड़ दिया है. हालांकि बता दें कि पुष्पा 2 द रूल सबसे जल्दी 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म है. इस तेलुगू फिल्म ने 11 दिनों में 552.1 करोड़ की कमाई हासिल की थी. जबकि जवान ने यह आंकड़ा 18 दिनों में पार किया था. वहीं स्त्री 2 ने 22 दिनों में 500 करोड़ के क्लब में एंट्री की थी.

16वें दिन धुरंधर ने की इतनी कमाई

16वें दिन की बात करें तो बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, धुरंधर ने 33.5 करोड़ का कलेक्शन शनिवार को किया है, जिसके बाद भारत में फिल्म का आंकड़ा 516.5 करोड़ हो गया है. वहीं वर्ल्डवाइड कमाई 780 करोड़ तक पहुंच गई है. जबकि इंडिया ग्रॉस 620 करोड़ 16 दिनों में हुआ है.

15 दिनों में कमाई 500 करोड़ पार

धुरंधर ने पहले दिन 28 करोड़ की ओपनिंग की थी, जिसके बाद दूसरे दिन आंकड़ा 32 करोड़ पहुंचा. इसके बाद तीसरे दिन 43 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने किया. चौथे दिन कमाई 23.25 करोड़ रही. जबकि पांचवे दिन 27 करोड़ कमाई धुरंधर ने हासिल की. वहीं छठे दिन 27 करोड़, सातवें दिन 27 करोड़ , आठवें दिन 32.5 करोड़, नौंवे दिन 53 करोड़, 10वें दिन 58 करोड़, 11वें दिन 30.5 करोड़, 12वें दिन 30.5 करोड़, 13वें दिन 25.5 करोड़, 14वें दिन 23.25 करोड़ और 15वें दिन 22.5 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. इसके बाद फिल्म ने 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था.

बता दें, आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर में रणवीर सिंह हमजा के रोल में नजर आ रहे हैं, जो कराची के गैंग और टेरर नेटवर्क में घुसपैठ करने वाला एक इंडियन एजेंट है. यह फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं से प्रेरित है, जैसे 2001 का संसद हमला और 26/11 मुंबई आतंकी हमला. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन भी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.