Dhurandhar Box Office Collection: धुरंधर को 44वें दिन भी नहीं दे पाया कोई टक्कर! हैप्पी पटेल और राहु केतू से ज्यादा रही बॉक्स ऑफिस पर कमाई

Box Office Report: बॉलीवुड की लेटेस्ट रिलीज हैप्पी पटेल और राहु केतु को भी धुरंधर ने 44वें दिन की कमाई के साथ पछाड़ दिया है.  

Dhurandhar Box Office: धुरंधर, राहु केतु और हैप्पी पटेल का बॉक्स ऑफिस
नई दिल्ली:

Dhurandhar, Happy Patel and Rahu Ketu Box Office Collection: आदित्य धर की धुरंधर 5 दिसंबर 2025 से 18 जनवरी 2026 तक खूब कमाई कर चुकी है. जबकि बॉक्स ऑफिस पर इन 44 दिनों में कई फिल्में रिलीज हो गईं. लेकिन रणवीर सिंह की धुरंधर का राज बॉक्स ऑफिस पर जारी रहा. वहीं अब आमिर खान के कैमियो वाली हैप्पी पटेल और पुलकित सम्राट की राहु केतु की कमाई दो दिनों में धुरंधर की 44वें दिन की कमाई भी हासिल नहीं कर पाई, जिसके चलते 44वें दिन भी फिल्म ने 1300 करोड़ की तरफ अपनी दौड़ जारी रखी.

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 44

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 44वें दिन 3 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. इसके बाद भारत में हिंदी नेट बॉक्स ऑफिस 821.35 करोड़ हो गया है. जबकि ग्रॉस कलेक्शन भारत में 985.4 करोड़ रहा है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1278.8 करोड़ हो गया है. बजट की बात करें तो धुरंधर 250 करोड़ के बजट में बनी है.

जियो स्टूडियोज ने बताए आंकड़े

धुरंधर के मेकर्स यानी जियो स्टूडियोज ने 44वें दिन शनिवार को फिल्म ने भारत में 3.60 करोड़ का नेट कलेक्शन हासिल किया है, जिसके बाद भारत में फिल्म की कमाई 875.50 करोड़ हो गया है. 

राहु केतु और हैप्पी पटेल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की बात करें तो दो दिनों में 2.75 करोड़ का नेट कलेक्शन भारत में फिल्म ने हासिल किया है. जबकि ग्रॉस और वर्ल्डवाइड कलेक्शन 3.25 करोड़ ही हो पाया है. राहु केतु की बात करें तो दो दिनों में फिल्म ने 2.6 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइ कलेक्शन 3.1 करोड़ हो गया है.

धुरंधर का कलेक्शन और ओटीटी रिलीज

धुरंधर की 6 हफ्तों में कमाई देखें तो पहले हफ्ते 207.25 करोड़, दूसरे हफ्ते 253.25 करोड़, तीसरे हफ्ते 172 करोड़, चौथे हफ्ते 106.5 करोड़, पांचवे हफ्ते 51.25 करोड़ और छठे हफ्ते 26.35 करोड़ कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया है. वहीं अब फैंस को फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का इंतजार है. रिपोर्ट्स की मानें तो नेटफ्लिक्स पर फिल्म जनवरी के आखिर या फरवरी में रिलीज हो सकती है. 

