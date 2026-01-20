Dhurandhar Box Office Collection Day 46: रणवीर सिंह की फिल्म ने 7 हफ्ते बाद बनाया कमाई का ये रिकॉर्ड, आप भी कहेंगे फिल्म नहीं तूफान है

Dhurandhar Box Office Day 46: रणवीर सिंह के लीड रोल वाली ‘धुरंधर' ने 46वें दिन बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की दमदार परफॉर्मेंस के साथ यह एक्शन थ्रिलर सातवें सोमवार को सबसे कम कमाई की लेकिन फिर भी इसने हिंदी सिनेमा में सातवें हफ्ते की सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

सातवें सोमवार यानी कि 19 जनवरी को फिल्म ने महज 1.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो अब तक का इसका सबसे कम आंकड़ा है. सातवां हफ्ता शुरू होने पर शुक्रवार को 1.75 करोड़ की कमाई हुई थी, जिसके बाद शनिवार और रविवार को इसमें अच्छी बढ़ोतरी देखी गई और करीब 3 करोड़, 3.75 करोड़ रुपये बटोरे. सोमवार की कलेक्शन मिलाकर सातवें हफ्ते का कुल कलेक्शन 9.9 करोड़ के आस-पास पहुंच गया.

इस अचीवमेंट से ‘धुरंधर' ने ‘स्त्री 2' का रिकॉर्ड तोड़ दिया. स्त्री ने सातवें हफ्ते में करीब 9.35 करोड़ रुपये कमाए थे. हालांकि फिल्म अब अपने फाइनल फेज में पहुंच चुकी है और कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है लेकिन यह रिकॉर्ड इसे बॉक्स ऑफिस पर खास बनाता है.

धुरंधर की वीक वाइज कलेक्शन:

• पहले हफ्ते: 207.25 करोड़

• दूसरे हफ्ते: 253.25 करोड़

• तीसरे हफ्ते: 172 करोड़

• चौथे हफ्ते: 106.5 करोड़

• पांचवें हफ्ते: 51.25 करोड़

• छठे हफ्ते: 26.35 करोड़

रिलीज के शुरुआती एक महीने तक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा और लगातार चार हफ्तों तक 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. अब धीरे-धीरे गिरावट आई है, लेकिन फिर भी यह नई रिलीज ‘हैपी पटेल: खतरनाक जासूस' से आगे रही. साथ ही ‘अवतार: फायर एंड ऐश', ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी', ‘इक्कीस' और ‘द राजा साब' जैसी फिल्मों से भी बेहतर परफॉर्म किया.

कुल मिलाकर ‘धुरंधर' ने भारत में नेट कलेक्शन 826.41 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया है, जो इसे किसी एक भाषा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनाता है. भारत में ग्रॉस कलेक्शन लगभग 989.9 करोड़ रुपये है और यह 1,000 करोड़ के माइल स्टोन के करीब पहुंच चुकी है. अगर यह टार्गेट हासिल हुआ तो यह यश की ‘केजीएफ: चैप्टर 2' की लाइफटाइम कमाई को भी पीछे छोड़ सकती है. वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो कमाई करीब 1283.5 करोड़ रुपये है. यह ब्लॉकबस्टर रणवीर सिंह के करियर में एक बड़ा मुकाम साबित हो रही है.