विज्ञापन

The Raja Saab Box Office Collection Day 11: पिट गई प्रभास की द राजा साब, 400 करोड़ के बजट में कमाए सिर्फ...

The Raja Saab Box Office Collection: प्रभास की फिल्म की हर भाषा में ही हालत खराब होती नजर आ रही है. रिलीज के बाद से ही इस फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी घटी है.

Read Time: 3 mins
Share
The Raja Saab Box Office Collection Day 11: पिट गई प्रभास की द राजा साब, 400 करोड़ के बजट में कमाए सिर्फ...
The Raja Saab Box Office Collection Day 11
Social Media
नई दिल्ली:

The Raja Saab Box Office Collection: बाहुबली स्टार की हर फिल्म से फैन्स को खासी उम्मीदें रहती हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिल्मों को लेकर प्रभास की चॉइस थोड़ी हल्की पड़ती नजर आई है. द राजा साब एक इसी तरह का एग्जाम्पल है. इस फिल्म को दर्शकों की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है. फिल्म को रिलीज हुए 11 दिन हो चुके हैं और अभी तक महज 140 करोड़ रुपये की कलेक्शन ही हो पाई है. दूसरे हफ्ते में इस फिल्म की कमाई काफी कमजोर पड़ गई है और दर्शकों की दिलचस्पी कम होती नजर आ रही है.

11वें दिन कितना कमा पाई द राजा साब? 

फिल्म ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक रिलीज के 11वें दिन (सोमवार) फिल्म ने सभी भाषाओं में मिलाकर करीब 1.15 करोड़ रुपये (भारत नेट) की कमाई की. इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 140.50 करोड़ रुपये हो गया है. इससे पहले 10वें दिन (दूसरा रविवार) पर करीब 2.6 करोड़ और 9वें दिन पर 3 करोड़ रुपये खाते में आए थे. 10 दिनों के आखिर तक कलेक्शन करीब 139.35 करोड़ था.

हिंदी में स्ट्रगल कर रहे राजा साब

थिएटरों में ऑक्यूपेंसी अब भी काफी कम है. इससे साफ है कि फिल्म को लेकर दर्शकों का इंट्रेस्ट खत्म हो गया है. 11वें दिन तेलुगु शोज में कुल 20.04% ऑक्यूपेंसी रही. सुबह के शो 18.80%, दोपहर 18.50%, शाम 21.28% और रात 21.59%. हिंदी में हालत और खराब थी, जहां कुल ऑक्यूपेंसी सिर्फ 6.43% रही. सुबह 4.73%, दोपहर 7.03%, शाम 6.39% और रात 7.55%.

रिलीज के बाद पस्त हुए राजा साब

मारुति के डायरेक्शन में बनी इस हॉरर-कॉमेडी में प्रभास लीड रोल में हैं. संजय दत्त एक अहम किरदार निभाते नजर आते हैं और मलविका मोहनन और निधि अग्रवाल फीमेल लीड रोल में हैं. फिल्म को रिलीज से पहले प्रभास की स्टार पावर और हॉरर-कॉमेडी जॉनर के चलते काफी सुर्खियां मिलीं लेकिन रिलीज के बाद सारे पत्ते खुल गए. दर्शकों ने इस फिल्म को उतना पसंद नहीं किया जितना कि इसे लेकर दावे किए जा रहे थे.

The Raja Saab Budget

प्रभास की फिल्म के बजट की बात करें तो विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के मुताबिक फिल्म का बजट 400 से 450 करोड़ के बीच है. ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म पिटी है या हम केवल बातें बना रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Raja Saab Box Office Collections, Prabhas Movie Earnings, The Raja Saab Reviews, The Raja Saab Audience Reactions, Prabhas Film Occupancy Rates, The Raja Saab Total Collection, Prabhas
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com