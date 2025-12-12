विज्ञापन

धुरंधर देख हो गए हैं अक्षय खन्ना के फैन, लेकिन देखना ना भूलें ये 4 फिल्में, कहेंगे- हीरो को ही खा गया

धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. वहीं केवल 7 दिनों में फिल्म ने भारत में 200 करोड़ पार का कलेक्शन कर लिया है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 300 करोड़ पार पहुंच चुकी है. जबकि 250 करोड़ फिल्म का बजट है.

धुरंधर से पहले अक्षय खन्ना की ये हिट फिल्में जरुर देखें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. आप चाहें ट्विटर खोलें, चाहें फेसबुक या इंस्टाग्राम. हर प्लेटफॉर्म पर आपको हर अगला वीडियो या पोस्ट अक्षय खन्ना से जुड़ा दिख जाएगा, और हो भी क्यों ना एक्टर ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘धुरंधर' में ऐसी जबरदस्त एक्टिंग की है कि लोगों को मानो अक्षय की एक्टिंग का हैंगओवर सा हो गया है. वैसे अक्षय भले ही ‘धुरंधर' से फिलहाल इतने लाइमलाइट में आ गए हों, लेकिन इससे पहले भी वो ऐसी कई फिल्में कर चुके हैं जिसमें उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग को साबित किया है. चलिए हम आपको बताते हैं उनकी कुछ हिट फिल्मों के बारे में.

दृश्यम 2 (Drishyam 2)

अक्षय खन्ना की हिट फिल्मों की बात हो और ‘दृश्यम 2' का जिक्र ना हो, ऐसा करना तो नाइंसाफी होगी. साल 2022 में रिलीज हुई ‘दृश्यम 2' ने अक्षय को फिर से लाइमलाइट में ला दिया. अक्षय फिल्में तो लगातार कर रहे थे, लेकिन कोई भी फिल्म लोगों पर जादू चलाने में नाकाम हो रही थी. फिर एक्टर की झोली में आई दृश्यम 2 और एक्टर ने फिर से अच्छी एक्टिंग को साबित किया. फिल्म में अजय देवगन भी इनके साथ लीड रोल में थे. दृश्यम में अक्षय ने एक आईपीस ऑफिसर का किरदार निभाया था. 50 करोड़ के बजट में फिल्म ने 345.10 करोड़ की कमाई हासिल की थी. 

छावा (Chhaava)

धुरंधर से पहले साल 2025 में ही रिलीज़ हुई फिल्म ‘छावा' में अक्षय खन्ना ने मुगल शासक औरंगजेब का किरदार निभाया था जो लोगों को बेहद पसंद आया. Sacnilk की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म इंडिया में 716 करोड़ और वर्ल्डवाइड 807 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है.

ताल (Taal)

अगर हम ये कहें कि सुभाष घई निर्देशित इस फिल्म ने अक्षय खन्ना के करियर को एक नई उड़ान दी, तो शायद गलत नहीं होगा. फिल्म में अक्षय ने एक म्यूजिशियन का किरदार निभाया था जिसने लोगों के दिलों-दिमाग पर ऐसी छाप छोड़ी जिसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं. वहीं अनिल कपूर पर भारी पड़े थे. इस फिल्म ने 15 करोड़ के बजट में 51.16 करोड़ का कलेक्शन किया था. 

दिल चाहता है (Dil Chahta Hai)

साल 2001 में रिलीज हुई ‘दिल चाहता है' में अक्षय के साथ सैफ अली खान और आमिर खान भी लीड रोल में थे. फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन कुछ फिल्मों में गिना जाता है. फिल्म में अक्षय खन्ना के साथ डिंपल कपाड़िया को पेयर किया गया था. इस फिल्म को आप अभी नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इस फिल्म का बजट 13 से 14 करोड़ था जबकि कलेक्शन 39 करोड़ तक हुआ था. वहीं आमिर खान पर वह भारी पड़े थे. 

हंगामा (Hungama)

2003 में रिलीज़ हुई ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी जिसमें अक्षय खन्ना के साथ आफताब शिवदसानी भी लीड रोल में थे. इस फिल्म के बाद अक्षय खन्ना ‘जीतू विडियोकॉन' के नाम से फेमस हो गए थे. ये फिल्म आज भी लोगों को हंसाने से नहीं चूकती है. इसके बाद 2004 में अक्षय की ‘हलचल' रिलीज हुई और ये फिल्म भी हिट साबित हुई. 

