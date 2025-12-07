धर्मेंद्र की इच्छा, जो रह गई अधूरी, डायरेक्टर अनिल शर्मा से कहा था- वो मुझे बुला रहा है...

डायरेक्टर अनिल शर्मा ने सुपरस्टार धर्मेंद्र की कई फिल्में डायरेक्ट की है. वहीं उनके साथ डायरेक्टर का अच्छा रिश्ता था. इसी बीच अनिल शर्मा ने लेजेंड्री सुपरस्टार के साथ आखिरी मुलाकात के बारे में बताया. यूट्यूब चैनल हुसैन जैदी के साथ इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने अपने पहले प्यार सिनेमा में लौटने की इच्छा जाहिर की थी. वहीं वह चाहते थे कि डायरेक्टर उनके लिए एक पावरफुलर रोल लिखें. अनिल शर्मा ने आखिरी मुलाकात को याद करते हुए कहा, मैं बॉबी देओल से मिलने उनके घर गया था सितंबर में. धर्मेंद्र जी वहीं बैठे थे और काफी लोग उनसे मिलने आते थे और वह उन सब से मिलते थे. वहीं मैं भी उनसे मिला और उन्होंने मुझे गले लगाया और हाल चाल पूछा.

सिनेमा में लौटना चाहते थे धर्मेंद्र

आगे धर्मेंद्र की गुजारिश को याद करते हुए अनिल शर्मा ने कहा, उन्होंने मुझे कहा यार अनिल बेटा मेरे लिए एक बहुत कमाल का रोल लिख. मुझे कुछ करना है अभी. कैमरा मेरी महबूबा है. वो मुझे बुला रही है. मुझे जाना है उसके पास. कुछ कर अभी कोई अच्छा रोल लिख.

तीन बार अनिल शर्मा से धर्मेंद्र से की थी गुजारिश

डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि धर्मेंद्र ने उनसे तीन बार इस बारे में गुजारिश की थी. उन्होंने कहा, धर्मेंद्र जी ने 3 बार मुझसे यह कहा. मैंने उन्हें वादा किया कि मैं उनके लिए रोल लिखूंगा. मुझे नहीं पता था कि कुछ महीने बाद ही वह गुजर जाएंगे. वह मेरे साथ उनकी आखिरी मुलाकात थी. मैं सोचता था कि वह 90 के होने वाले हैं और उन्हें देखिए. वह सिनेमा से कितना प्यार करते हैं. यह उनके लिए बिजनेस नहीं था. वह उनका प्यार था.

गौरतलब है कि देओल फैमिली ने हाल ही में हरिद्वार के हर की पौड़ी में सुपरस्टार धर्मेंद्र की अस्थियां विसर्जित की है. पीटीआई के मुताबिक, मीडिया और भीड़ को इससे दूर रखा गया. जबकि धर्मेंद्र के पोते करण देओल ने दादा की अस्थियां विसर्जित कीं.