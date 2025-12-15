धर्मेंद्र के निधन के 39वें दिन फिर से रिलीज हो रही है उनकी सुपरहिट फिल्म, देओल फैमिली से रहा है खास कनेक्शन

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी का पिछले महीने 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और फैंस गमगीन हैं. धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के बड़े कलाकारों में से एक थे, जिन्होंने पर्दे पर अपनी अलग-अलग एक्टिंग से दर्शकों के दिलों को खूब जीता.उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही हैं. उन्हीं में से एक धर्मेंद्र की एक फिल्म फिर से रिलीज हो रही है, जिसका देओल फैमिली के साथ खास कनेक्शन रहा है. अब धर्मेंद्र के निधन के एक महीने से ज्यादा समय बाद, उनकी सुपरहिट फिल्म 'यमला पगला दीवाना' (2011) को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज करने की तैयारी है. यह फिल्म धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि देने का एक खास तरीका होगा.

कब रिलीज हो रही है यमला पगला दीवाना

अंग्रेजी वेबसाइट बॉलीवुड हंगामा के अनुसार एक सूत्र ने बताया कि 'यमला पगला दीवाना' इसलिए चुनी गई क्योंकि यह ज्यादा पुरानी नहीं है, आज भी ताजा और मजेदार लगती है. इसमें धर्मेंद्र जी अपने दोनों बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ मुख्य भूमिका में हैं. तीनों की जोड़ी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी. पहले प्लानिंग थी कि फिल्म इस शुक्रवार 19 दिसंबर को रिलीज हो, लेकिन रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता के कारण तारीख बदल दी गई. अब 'यमला पगला दीवाना' नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में आएगी. अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा.

क्या है यमला पगला दीवाना की कहानी

'यमला पगला दीवाना' समीर कार्निक ने निर्देशित की थी. इसका टाइटल धर्मेंद्र जी की पुरानी हिट फिल्म 'प्रतिज्ञा' (1975) के मशहूर गाने 'मैं जट यमला पगला दीवाना' से लिया गया है. फिल्म में इस गाने का रीमिक्स वर्जन भी था, जो बहुत हिट हुआ. कहानी एक कनाडा में रहने वाले भारतीय युवक की है, जो बनारस जाकर अपने अलग हुए पिता और भाई को ढूंढता है. फिर तीनों पंजाब जाते हैं, जहां छोटे बेटे की प्रेमिका के पागलपन भरे परिवार से मजेदार पंगे होते हैं.

यमला पगला दीवाना का कलेक्शन

फिल्म ने रिलीज पर पहले दिन करीब 8 करोड़ रुपये कमाए थे और कुल 55 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया. इसकी कॉमेडी, एक्शन और देओल फैमिली की केमिस्ट्री को बहुत सराहा गया. सफलता के बाद 'यमला पगला दीवाना 2' (2013) और 'यमला पगला दीवाना फिर से' (2018) भी बनीं, लेकिन वे बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलीं. यह री-रिलीज फैंस को धर्मेंद्र जी की यादों को फिर से जीने का मौका देगी. उनके योगदान को सिनेमा जगत हमेशा याद रखेगा.