ऐश्वर्या-माधुरी या हेमा नहीं, धर्मेंद्र, सलमान और अजय समेत इन सभी हीरो को सबसे खूबसूरत लगती है ये एक्ट्रेस

इंडियन सिनेमा में एक से एक खूबसूरत अभिनेत्रियों ने अपना जलवा दिखाया है. समय-समय के साथ कई बला की खूबसूरत एक्ट्रेस आईं और दर्शकों को अपना दीवाना बना गईं. मीना कुमारी, वहीदा रहमान, वैजयंती माला, माला सिन्हा, नरगिस दत्त, मुमताज, जीनत अमान, रेखा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी कई हसीनाओं ने दशकों तक अपने फैंस के दिलों पर राज किया, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी भी एक्ट्रेस थी, जो खूबसूरती में इन सबसे बेहद आगे थी और धर्मेंद्र, सलमान खान, अजय देवगन और बॉबी देओल समेत कई बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार्स आज भी इस एक्ट्रेस को सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मानते हैं.

जानें कौन थी ये हसीना?

हालांकि आज यह एक्ट्रेस हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती है कि आंखों से ओझल नहीं होती है. इस बला की खूबसूरत हसीना का महज 36 साल की उम्र में निधन हो गया था. दरअसल, बात कर रहे हैं, भारतीय सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म मुगल-ए-आजम की अनारकली मधुबाला की. साल 1933 में पैदा हुईं मधुबाला का निधन 1969 में हो गया था. मौत के वक्त वह दिग्गज गायक किशोर कुमार की पत्नी (1960-1969) थीं. मधुबाला दिल्ली में जन्मी थीं. मधुबाला का फिल्मी करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कई भूचाल आए.

खराब रही एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ

सबसे पहले मधुबाला पर उस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा, जब घरवालों ने उनकी शादी सुपरस्टार दिलीप कुमार से नहीं होने दी. दिलीप और मधुबाला की जोड़ी की फिल्म मुगल-ए-आजम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहचान है. दिलीप से जुदा होने के बाद भी मधुबाला का मोह उनके लिए कम नहीं हुआ था. शादी के बाद भी यह जोड़ी एक दो बार मिली थी. मधुबाला की शादी जब किशोर कुमार से हुई तो उसके कुछ साल बाद ही उन्हें गंभीर बीमारियों ने घेर लिया था, क्योंकि दिलीप साहब से शादी ना होने के चलते वह डिप्रेशन में चली गई थी. मधुबाला आखिरी बार फिल्म ज्वाला 1971 में नजर आई थीं, जो उनकी मौत के दो साल बाद रिलीज हुई थी.