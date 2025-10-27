सनी- बॉबी नहीं, इस सुपरस्टार को अपना बेटा मानते हैं धर्मेंद्र, मिलते हैं 36 के 36 गुण

धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल, जिन्हें प्यार से धर्मेंद्र कहा जाता है, भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं, निर्माताओं और राजनेताओं में से एक हैं. हिंदी फिल्मों में उनका योगदान अमूल्य है. अपने शानदार व्यक्तित्व, आकर्षक अंदाज और दमदार अभिनय के कारण उन्हें अक्सर 'बॉलीवुड का ही-मैन' कहा जाता है. छह दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों पर राज किया. धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी सफर में कई सुपरहिट फिल्में दीं और एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी बेजोड़ है. उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, साथ ही उनके पोते भी फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि धर्मेंद्र ने एक बार कहा था कि वह अपने बेटों में नहीं, बल्कि सलमान खान में अपनी झलक देखते हैं.

बायोपिक में किसे देखना चाहते हैं धर्मेंद्र?

साल 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर कभी उनकी बायोपिक बने, तो वह उसमें अपना किरदार किसे निभाते देखना चाहेंगे, तो उन्होंने सनी या बॉबी का नाम नहीं लिया. बल्कि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा — 'मुझे लगता है कि सलमान खान बायोपिक में मेरा किरदार निभा सकते हैं. वह बहुत प्यारे हैं और उनकी कुछ आदतें मेरी तरह हैं. आप सब सलमान को जानते हैं — वह मुझ पर गए हैं.' धर्मेंद्र का यह जवाब सभी के लिए हैरान करने वाला था, लेकिन इससे सलमान खान के साथ उनकी गहरी दोस्ती और सम्मान झलकता है. धर्मेंद्र ने कई बार सलमान की सादगी और दिलदारी की तारीफ की है, जबकि सलमान भी हमेशा इस दिग्गज अभिनेता को अपना आदर्श मानते हैं.

बॉबी देओल ने बताई दोनों के बीच की बॉन्डिंग

धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल ने भी कॉफ़ी विद करण शो में दोनों के रिश्ते पर बात करते हुए कहा था — 'सलमान हमेशा हमारे साथ रहे हैं. वह मेरे पापा से बेहद प्यार करते हैं. दोनों के बीच का रिश्ता बहुत खूबसूरत है. सलमान मेरे पापा का बहुत सम्मान करते हैं और हमारे परिवार के लिए उनके दिल में खास जगह है.' धर्मेंद्र और सलमान खान का यह रिश्ता सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है. यह आपसी स्नेह, आदर और इंसानियत से जुड़ा ऐसा बंधन है, जो बॉलीवुड की सबसे प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली दोस्तियों में से एक बन गया है.