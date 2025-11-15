धर्मेंद्र की 39 साल पुरानी ये फिल्म नहीं हुई अब तक रिलीज, सामने आया पोस्टर, फैंस बोले- सनी-बॉबी को लेकर बना दो

हिंदी सिनेमा के वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र देओल के चाहने वालों की कमी नहीं है. एक्टर 70 के दशक से लेकर आज तक पर्दे पर सक्रिय हैं और कई निर्माता और निर्देशकों के साथ काम कर चुके हैं. अब फिल्म निर्देशक, निर्माता और लेखक अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र की पुरानी फिल्म 'शेर' का किस्सा शेयर किया है, जो कभी रिलीज नहीं हो पाई.'गदर: एक प्रेम कथा' जैसी फिल्म को डायरेक्ट करने वाले निर्देशक और निर्माता अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र देओल की एक फिल्म को लेकर पुरानी यादों को ताजा किया है. उन्होंने एक्टर की 1986 में बनी फिल्म 'शेर' का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें धर्मेंद्र शर्टलेस, हाथ में बंदूक लिए दिख रहे हैं.

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "1986 में आई फिल्म 'शेर' का निर्माण एक भारतीय और एक विदेशी निर्माता ने किया था. यह एक जासूसी वाली फिल्म थी और धरम जी के लिए एक जेम्स बॉन्ड जैसा किरदार. इसे विदेश में शूट किया जाना था लेकिन हमने कुछ एक्शन सीन और एलपी द्वारा रचित एक गाना मुंबई में सेट पर शूट किया था. मुझे आज भी याद है कि इस फिल्म में धरम जी का स्टाइल कितना मन को मोह लेने वाला था." उन्होंने आगे लिखा, "धर्मेंद्र की ये फिल्म उस दौर के किसी भी बॉलीवुड अभिनेता के लिए एक अलग स्तर की थी."

1986 #sher was produced by an indian n a foreign producer .It was spy movie .. a James bond kind character for dharam ji

It was supposed to shot abroad .. we shot few action sc n a song composed by LP On set .. in Mumbai .. I Still remember @aapkadharam did highly stylish… pic.twitter.com/ddtgzDIxMt — Anil Sharma (@Anilsharma_dir) November 15, 2025

इस फिल्म का पोस्टर देखने के बाद फैंस ने भी रिएक्शन दिया है. जहां कुछ लोगों ने फिल्म को रिलीज करने की बात कही तो वहीं कुछ लोगों ने सलाह दी कि फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करके इसे बॉबी और सनी देओल के साथ शूट करके रिलीज कर दी जाए. बता दें कि फिल्म 'शेर' की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई. इस फिल्म का निर्देशन भी अनिल शर्मा ने किया था, लेकिन साल 1987 में वे धर्मेंद्र के साथ फिल्म हुकुमत लेकर आए, जो पर्दे पर हिट साबित हुई. फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा सदाशिव अमरापुरकर, शम्मी कपूर, रति अग्निहोत्री, गोगा कपूर, और गुड्डी मारुति जैसे स्टार दिखे थे.

मथुरा के रहने वाले अनिल शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी. उन्होंने 'पति-पत्नी और वो', 'द बर्निंग ट्रेन', और 'इंसाफ का तराजू' फिल्मों में बतौर असिस्टेंट काम किया और फिर बतौर डायरेक्टर साल 1981 में फिल्म 'श्रद्धांजलि' से करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने 'बंधन कच्चे धागों का', 'हुकुमत', और 'तहलका' जैसी फिल्में की.