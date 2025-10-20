जब पहली बार विलेन बन धर्मेंद्र ने मचाया था बवाल, 60 साल पुरानी इस फिल्म ने किया था करोड़ों का कलेक्शन

हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र अपने जमाने के सुपरस्टार रहे हैं. उनकी दमदार पर्सनैलिटी को कई एक्ट्रेस को अट्रैक्ट किया और कई एक्ट्रेस ने तो उनसे शादी करने की इच्छा की बात तक कबूली है. धर्मेंद्र ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह का रोल किया है और आज भी वह बॉलीवुड में एक्टिव हैं. धर्मेंद्र ने एक्शन, कॉमेडी और रोमांटिक हीरो समेत हर किरदार में पर्दे पर धमाल मचाया है. धर्मेंद्र ने हीरो के साथ-साथ विलेन के रोल से भी बॉलीवुड में सनसनी मचा दी थी. दिग्गज स्टार की इस फिल्म ने अपनी कमाई से बॉक्स ऑफिस पर भूचाल ला दिया था.



विलेन बनकर छा गये थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र की डेब्यू फिल्म दिल भी तेरा और हम भी तेरे (1960) फ्लॉप हो गई थी, लेकिन एक्टर ने हार नहीं मानी और इसके बाद फिल्म अनपढ़, शोला और शबनम ने उन्हें कुछ पहचान दिलाई. डेब्यू फिल्म के चार साल बाद धर्मेंद्र की फिल्म आई मिलन की बेला (1964) ने उनकी किस्मत चमका दी. इस फिल्म का निर्देशन मोहन कुमार ने किया था. इस फिल्म के लीड कलाकार राजेंद्र कुमार और सायरा बानो थे. यह पहली बार था, जब धर्मेंद्र ने इन पॉपुलर स्टार के साथ काम किया था. यह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जो धर्मेंद्र के करियर को चमका गई. फिल्म में धर्मेंद्र और राजेंद्र को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है.



फिल्म ने किया था बंपर कलेक्शन

इस फिल्म में धर्मेंद्र नेगेटिव रोल में थे, लेकिन उनका यह रोल फिल्म के हीरो पर भारी पड़ा था. धर्मेंद्र के विलेन के रोल के आगे राजेंद्र कुमार का हीरो वाला रोल फीका पड़ गया और दर्शकों की नजर हट्टे-कट्ठे नौजवान धर्मेंद्र पर गई. इसके बाद तो धर्मेंद्र की झोली में एक के बाद एक फिल्में आना शुरू हो गई. फिर क्या था धर्मेंद्र ने हिट फिल्मों की लाइन ही लगा दी थी. यहीं से उन्हें एक्शन किंग और ही-मैन जैसे नाम से बुलाया जाने लगा था. इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म आई मिलन की बेला ने 1964 में 2.25 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया था. इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र ने हकीकत, फूल और पत्थर, तुम हसीन मैं जवान, मेरा गांव मेरा देश, सीता और गीता, शोले जैसी सुपरहिट फिल्में दी थी.





