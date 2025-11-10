धर्मेंद्र की सेहत ठीक होने के लिए फैंस कर रहे हैं पूजा, ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं सुपरस्टार

एक्टर धर्मेंद्र इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं. वह बीते कुछ वक्त से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आईं कि सामान्य स्वास्थ्य जांच के चलते वह अस्पताल में भर्ती हुए हैं. लेकिन एनडीटीवी को मिले सूत्रों के अनुसार धर्मेंद्र की हालत नाजुक बनी हुई है और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. इस खबर के सामने आने के बाद फैंस सहित हर कोई धर्मेंद्र के जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है. वहीं कुछ फैन क्लब अपने फेवरेट अभिनेता के ठीक होने के लिए पूजा कर रहे हैं.

सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें कुछ फैन धर्मेंद्र की तस्वीर की पूजा करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में दावा किया गया है कि यह पूजा धर्मेंद्र के जल्द ठीक होने के लिए की जा रही है. आपको बता दें कि एक हफ्ते से ज्यादा पहले धर्मेंद्र को सांस फूलने की समस्या हुई थी, तभी से वह अस्पताल में हैं.

वहीं धर्मेंद्र की बिगड़ती हालत के बीच उनकी दूसरी पत्नी एक्ट्रेस हेमा मालिनी ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंची हैं. अस्पताल जाते हुए एक्ट्रेस का वीडियो भी सामने आया है.हेमा मालिनी के ब्रीच कैंडी अस्पताल जाने के वीडियो को सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने शेयर किया है. अंग्रेजी वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, 'हम उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद कर रहे हैं.' 8 दिसंबर 2025 को धर्मेंद्र 90 वर्ष के हो जाएंगे. इस साल अप्रैल में उनकी आंख की ग्राफ्ट सर्जरी हुई थी. धर्मेंद्र ने 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने करियर की शुरुआत की. शुरुआत में 'अनपढ़', 'बंदिनी', 'अनुपमा' और 'आया सावन झूम के' जैसी फिल्मों में उन्होंने साधारण लोगों के किरदार निभाए.