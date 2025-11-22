धर्मेंद्र की मां चुरा लेती थीं उनके कपड़े, करती थीं ये काम, जानकर श्रद्धा से झुक जाएगा आपका सिर, हीमैन ने खुद किया था खुलासा

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र 89 साल के हैं और आज भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं. धर्मेंद्र अपने फैंस से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े रहते हैं. वो सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर करते हैं और पुराने किस्से फैंस को सुनाते रहते हैं. धर्मेंद्र ने एक बार बताया था कि उनकी मां चाहती थीं कि वो घर के खर्चे के बारे में जानें. धर्मेंद्र के पिता हेडमास्टर और मां हाउसवाइफ थीं. वो घर चलाती थीं. धर्मेंद्र ने एक बार अपनी मां को याद करते हुए बताया था कि वो जब वो जिंदा रहीं, घर का खर्च खुद चलाती थीं. वो एक बेहतरीन इंसान थीं.

मां की थी ये ख्वाहिश

धर्मेंद्र ने अपने एक्स अकाउंट पर बताया था कि मां हमेशा चाहती थीं कि मैं महीने का खर्च जानूं मगर मैं नजरअंदाज कर देता था वो किसी जरूरतमंद को पैसे भेजती थीं. धर्मेंद्र ने एक रियलिटी शो में बताया था कि उनकी मां उनके सारे कपड़े गांव में जरुरतमंदों को दे देती थीं. धर्मेंद्र ने कहा था- मां चोरी से कपड़े निकालकर ले जाती थी. सब गांव दे आती थी और बोलती थीं तू इतने कपड़ों का क्या करेगा. मैं सनी से पूछता था कि ये पैंट कहां है. सनी कहता था- बीजी ले गई. मैं जब पंजाब में कहीं जाता था तो वो वहां के लोग मुझे बोलते थे कि पाजी आपका कोट है. मेरी मां बहुत महान थी.

मां को करते थे बहुत प्यार

धर्मेंद्र अपनी मां से बहुत प्यार करते थे. वो चाहते थे कि मां हमेशा जिंदा रहें और उनके पास रहें. धर्मेंद्र की मां ने उनसे एक बार कहा था कि तेरे नाना-नानी अभी जिंदा नहीं हैं लेकिन मैं भी जिंदा हूं ना. मां की ये बात सुनकर धर्मेंद्र ने मां को गले लगा लिया था. धर्मेंद्र आज भी अपनी मां को बहुत याद कर

ते हैं.