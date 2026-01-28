विज्ञापन

Border 2 worldwide box office collection day 5: विदेशियों के दिलों पर छाई बॉर्डर 2, दुनियाभर में सनी देओल की फिल्म की कमाई पहुंची इतने करोड़

बॉर्डर 2, 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी. पहले पांच दिनों में इसने दुनिया भर में कमाई के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है.

नई दिल्ली:

Border 2 worldwide box office collection day 5: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. यह फिल्म 1997 की क्लासिक फिल्म बॉर्डर की सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी है. बॉर्डर 2 में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्य कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. निर्देशक अनुराग सिंह हैं और इसे टी-सीरीज व जेपी दत्ता की टीम ने बनाया है. बॉर्डर 2, 23 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी. पहले पांच दिनों में इसने दुनिया भर में कमाई के मामले में शानदार प्रदर्शन किया है. 

बॉर्डर 2 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

सैक्निल्क की रिपोर्ट्स के मुताबिक, पांचवें दिन तक बॉर्डर 2 ने वर्ल्डवाइड 277 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं. भारत में इसकी नेट कमाई लगभग 199-200 करोड़ रुपये के आसपास पहुंच गई है, जबकि ग्रॉस फिगर 277 करोड़ के पार है. विदेशी बाजारों में भी यह अच्छा कर रही है, जहां करीब 4.5 मिलियन डॉलर (लगभग 38-40 करोड़ रुपये) की कमाई हुई है. रिलीज के बाद बॉर्डर 2 को दर्शकों से जबरदस्त प्यार मिला. पहले दिन से ही अच्छी शुरुआत हुई और रिपब्लिक डे (चौथा दिन) पर कमाई में बड़ा उछाल आया. वीकेंड और छुट्टी के दिनों में थिएटर पैक रहे. मंगलवार को पहला सामान्य वर्किंग डे होने के बावजूद बॉर्डर 2 ने अच्छी होल्ड दिखाई और बड़ी गिरावट से बच गई. दर्शकों की तारीफ और वर्ड ऑफ माउथ से रोजाना कलेक्शन मजबूत बने रहे.

इन फिल्मों को चटाई धूल

इस सफलता से बॉर्डर 2 ने कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. यह आमिर खान की सितारे जमीन पर (लाइफटाइम 266 करोड़) और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 (267 करोड़) जैसी फिल्मों से आगे निकल गई है. अब यह 300 करोड़ के क्लब में जल्दी एंट्री करने की ओर बढ़ रही है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि देशभक्ति और एक्शन से भरी यह वॉर ड्रामा हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी वॉर फिल्मों में शुमार हो सकती है. सफलता को देखते हुए बॉर्डर 3 भी बनने की खबरें हैं.

