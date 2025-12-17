विज्ञापन

धुरंधर ने रोकी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, मेकर्स को बदलनी पड़ गई इक्कीस की तारीख

अगस्त्य नंदा स्टारर फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज डेट बदल दी गई है. पहले यह फिल्म 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन अब इसे एक हफ्ते आगे बढ़ाकर 1 जनवरी 2026 कर दिया गया है.

नई दिल्ली:

अगस्त्य नंदा स्टारर फिल्म 'इक्कीस' की रिलीज डेट बदल दी गई है. पहले यह फिल्म 25 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में आने वाली थी, लेकिन अब इसे एक हफ्ते आगे बढ़ाकर 1 जनवरी 2026 कर दिया गया है. यह फैसला प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने लिया है, जिसे फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तारण आदर्श ने बेहद समझदारी भरा कदम बताया है. तारण आदर्श ने सोशल मीडिया पर नई रिलीज डेट का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि इस समय बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' जबरदस्त कमाई कर रही है और आने वाले दिनों में भी इसका दबदबा बना रहेगा.

क्यों लिया ये फैसला 

इसके अलावा हॉलीवुड की बड़ी फिल्म 'अवतार 3' 19 दिसंबर 2025 से भारत में बड़े पैमाने पर रिलीज हो रही है. दोनों फिल्में क्रिसमस वीक में स्क्रीन और शोज नहीं छोड़ेंगी, इसलिए 'इक्कीस' के लिए क्लैश से बचना सही फैसला है. तारण ने दिनेश विजन की पुरानी रणनीतियों की भी तारीफ की. साल 2017 में 'हिंदी मीडियम' को 'बाहुबली 2' से टक्कर से बचाने के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसका फायदा फिल्म को मिला. इसी साल 'छावा' को 'पुष्पा 2' से बचाने के लिए 2025 में शिफ्ट किया गया. 

क्या है इक्कीस की कहानी

अब तीसरी बार 'इक्कीस' के साथ यही स्मार्ट मूव दोहराया गया है. नई तारीख पर फिल्म को सोलो रिलीज मिलेगी और अच्छे थिएटर्स में भरपूर शोज मिल सकेंगे.'इक्कीस' को नेशनल अवॉर्ड विनर डायरेक्टर श्रीराम राघवन बना रहे हैं और इसे मैडॉक फिल्म्स प्रेजेंट कर रहा है. फिल्म की कहानी बहादुरी और देशभक्ति से भरी है, जिसका नया पोस्टर भी काफी दमदार लग रहा है. इसमें अगस्त्य नंदा मिलिट्री लुक में नजर आ रहे हैं. फिल्म का फाइनल ट्रेलर 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होगा. खास बात यह है कि 'इक्कीस' धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. 

