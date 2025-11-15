सुपरस्टार की वाइफ का बचपन का क्रश हैं धर्मेंद्र, अस्पताल में हुए एडमिट तो बोलीं- मैं इतना रोई हूं...

सुपरस्टार गोविंदा हाल ही में बेहोश होने के बाद क्रिटीकेयर अस्पताल में एडमिट हुए थे. उनके दोस्त और लीगल एडवाइजर ललित बिंदल ने एनडीटीवी को बताया कि 61 वर्षीय एक्टर घर पर बेहोश पाए गए थे. इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं अपने लेटेस्ट व्लॉग में सुनीता आहूजा ने गोविंदा का हेल्थ अपडेट फैंस के साथ शेयर किया. इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि सुपरस्टार धर्मेंद्र के अस्पताल में एडमिट होने से उनपर कैसा असर पड़ा. वहीं उन्होंने सुपरस्टार को अपना बचपन का क्रश बताया.

एक फैन ने सुनीता आहूजा से धर्मेंद्र से जुड़ी एक खास याद के बारे में पूछा, जिसके चलते उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि एक्टर आईसीयू में हैं, तो वह टूट गई थीं.उन्होंने यह भी बताया कि धर्मेंद्र उनके बचपन के क्रश हैं. उन्होंने आगे कहा, ओह माय गॉड, वो तो मेरी जान हैं. धरम जी. उनके साथ मैं शो किया था. हम दोनों ने डांस भी किया था. मेरे बचपन का क्रश हैं. और मुझे इतने पसंद हैं. मैं जब वापस आई हूं दुबई से. उधर जब खबर मिला कि वो आईसीयू में हैं, आप विश्वास नहीं करोगे. मैं इवेंट में जा रही थी. मैं इतना रोई हूं. मेरी बेटी का फोन आया, मैं इतना रोई की मेरी हालत खराब हो गई.

आगे वह कहती हैं, और जब एयरपोर्ट भी आई तो मुझे मीडिया ने पूछा तो मैंने बोला नहीं. माता रानी से मैं पुकारे जा रही हूं कि माता रानी उनको स्वस्थ रखें. मस्त रखें. मैंने ये भी बोला पंजाबी हैं कभी हार नहीं मानेंगे. हमारे फिल्म इंडस्ट्री के ही मैन एक ही हैं. वो हैं धरम जी. भगवान उनको 100 साल की उम्र दे. मेरी उम्र भगवान उनको दे दें. मैं तो यही चाहती हूं. क्योंकि हमारे पूरी इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा सुंदर, उनसे ज्यादा सीधा कोई आदमी नहीं है. मैं हमेशा चाहती हूं धरम जी को मेरी उम्र लग जाए. ढेर सारा प्यार धरम जी. मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं.

इसके अलावा, सुनीता ने अपने व्लॉग में गोविंदा के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी. हाल ही में गोविंदा को घर पर अचानक बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इस बारे में सुनीता ने बताया कि गोविंदा अब पूरी तरह से फिट हैं और स्वस्थ हैं. उन्होंने कहा कि गोविंदा अपनी नई फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें यह स्वास्थ्य समस्या हुई.