Dharmendra Health Updates Live: बॉलीवुड एक्टर और हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल से घर आ गए हैं. अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि अब उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा. वहीं परिवार भी धर्मेंद्र के हेल्थ अपडेट लगातार दे रहा है. वहीं धर्मेंद्र का हालचाल जानने के लिए उनके घर पर लगातार सितारे आ रहे हैं. बता दें कि हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसम्बर 1935 को पंजाब में हुआ. उनका पूरा नाम धरम सिंह देओल है. धर्मेन्द्र के पिता स्कूल हेडमास्टर थे. धर्मेद्र को फिल्मों का शौक लगने की भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है. एक बार धर्मेंद्र ने अपने गांव से मीलों दूर एक सिनेमाघर में सुरैया की फिल्म 'दिल्लगी' देखी. इस फिल्म का उन पर कुछ ऐसा असर हुआ कि अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का फैसला कर किया. धर्मेन्द्र ने 40 दिन तक रोज 'दिल्लगी' देखी. उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उन्हें फिल्म देखने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है. धर्मेन्द्र को जब पता चला कि फिल्मफेअर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है तो उन्होंने भी फॉर्म भेजा. धर्मेन्द्र ने कही से अभिनय नहीं सीखा था. इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वे इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए. इस तरह उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि उनका सफर आज भी जारी है. उनकी अगली फिल्म इक्कीस 24 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है.
Dharmendra Health News Live Updates | धर्मेंद्र हेल्थ न्यूज लाइव अपडेट्स
Dharmendra Health News Live Updates: 'उनकी फिल्में देखकर ही बड़े हुए हैं', राघव चड्ढा ने की धर्मेंद्र के अच्छे स्वास्थ्य की कामना
धर्मेंद्र बुधवार सुबह अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए. हर कोई एक्टर के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहा है. आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद राघव चड्ढा ने धर्मेंद्र की अच्छी सेहत के लिए कामना की है और उनके जल्द से जल्द पहले जैसे होने की बात कही है. आईएएनएस के मुताबिक, उन्होंने मीडिया से कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें. वे इस देश के एक अत्यंत प्रसिद्ध अभिनेता हैं. हम सभी उनकी फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं, और मेरा मानना है कि देश के सभी नागरिक उन्हें पसंद करते हैं, उन पर प्यार लुटाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं.
Dharmendra Health News Live Updates: हेमा मालिनी ने कहा, सब ऊपर वाले के हाथ में, कृपया प्रार्थना करें...
बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र का अब घर पर इलाज चल रहा है. हेमा मालिनी ने उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सुभाष के झा से हेमा मालिनी ने खास बातचीत में माना कि पिछले कुछ दिन इमोशनली बहुत थका देने वाले थे. उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए आसान समय नहीं रहा. धरमजी की हेल्थ हमारे लिए बहुत चिंता का विषय रहा है. उनके बच्चे रात भर सो नहीं पा रहे हैं. मैं इतनी जिम्मेदारियों के बोझ तले कमजोर नहीं पड़ सकती. लेकिन हां, मुझे खुशी है कि वह घर वापस आ गए हैं. हमें राहत है कि वह अस्पताल से बाहर आ गए हैं. उन्हें अपने प्रियजनों के बीच रहना चाहिए. बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें."