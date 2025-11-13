Dharmendra Health Updates Live: बॉलीवुड एक्टर और हिंदी सिनेमा के ही-मैन धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल से घर आ गए हैं. अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि अब उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा. वहीं परिवार भी धर्मेंद्र के हेल्थ अपडेट लगातार दे रहा है. वहीं धर्मेंद्र का हालचाल जानने के लिए उनके घर पर लगातार सितारे आ रहे हैं. बता दें कि हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसम्बर 1935 को पंजाब में हुआ. उनका पूरा नाम धरम सिंह देओल है. धर्मेन्द्र के पिता स्कूल हेडमास्टर थे. धर्मेद्र को फिल्मों का शौक लगने की भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है. एक बार धर्मेंद्र ने अपने गांव से मीलों दूर एक सिनेमाघर में सुरैया की फिल्म 'दिल्लगी' देखी. इस फिल्म का उन पर कुछ ऐसा असर हुआ कि अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का फैसला कर किया. धर्मेन्द्र ने 40 दिन तक रोज 'दिल्लगी' देखी. उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उन्हें फिल्म देखने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है. धर्मेन्द्र को जब पता चला कि फिल्मफेअर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है तो उन्होंने भी फॉर्म भेजा. धर्मेन्द्र ने कही से अभिनय नहीं सीखा था. इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वे इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए. इस तरह उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि उनका सफर आज भी जारी है. उनकी अगली फिल्म इक्कीस 24 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है.

Dharmendra Health News Live Updates | धर्मेंद्र हेल्थ न्यूज लाइव अपडेट्स