अपने पिता के साथ धर्मेंद्र ने ये किया था गलत, सनी देओल और बॉबी देओल की वजह से हुआ एहसास

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं. वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते थे. वो अक्सर अपने इंटरव्यू में उनके बारे में बात करते हुए नजर आते थे. धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्होंने अपने पिता के साथ गलत किया. उन्हें इस बात का एहसास अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल की वजह से हुआ था. अपने पिता को याद करके धरमजी अक्सर इमोशनल हो जाते थे. वो अपने पिता से डरते थे क्योंकि वो उनके साथ काफी स्ट्रिक्ट रहते थे. आइए आपको उस गलती के बारे में बताते हैं.

पिता के साथ किया ये गलत

धर्मेंद्र एक बार इंटरव्यू के लिए अपने गांव गए थे. जहां पर उन्होंने अपने स्कूल में जाकर अपने उन पुराने दिनों को याद किया जब वो मस्ती किया करते थे. बचपन में मस्ती किया करते थे. धर्मेंद्र ने बताया कि ये उनके पिता की छाप है कि वो भी एक स्ट्रिक्ट पिता हैं. सनी और बॉबी मुझसे डरते हैं. मैं चाहता हूं वो मेरे पास बैठे, मुझसे बात करें. आज मुझे लगता है कि आज मेरे बाऊजी मेरे दोस्त भी होते तो कितना अच्छा होता. हम कुछ चीजें जिंदगी में मिस करते हैं. दोस्ती हो जाना बहुत जरूरी होता है. अब मैं मिस करता हूं कि वो मेरे पास बैठते नहीं, पापा मैं यहां जा रहा हूं, पापा मेरा शूट है. ऐसा मैं भी देखता था. बाऊजी कभी वॉचमैन के पास बैठकर देख रहे हैं. कुर्सी पर बैठकर अपनी छड़ी पर माथा टिकाए कुछ न कुछ सोचते रहते थे. मैं पूछता था कि क्या बाऊजी क्या सोच रहे हो आप, कुछ चाहिए आपको. वो कहते थे तुम शूटिंग से जल्दी आ जाया करो, मेरे पास आकर थोड़ी देर बैठ जाया करो. फिर मैं गले से लगाकर निकल जाता था.

धर्मेंद्र ने आगे कहा- जब शाम को लौटता था तो मेरी मां बिस्तर में थुडी पर हाथ लगाए बैठी रहती थी. उनसे पूछता था तो उनसे भी वो ही जवाब मिलता था. उन्हें हमारी कंपनी चाहिए होती थी. वो चाहते थे कि वो लाढ़ हमे लढ़ा दो जो हमने किया है.हमारे अंदर भी एक बच्चा है. एक बच्चा खड़ा है हाथ खोले उसे गले लगा लो. आज जो मुझे महसूस होता है वो हर बाप को महसूस होता है.