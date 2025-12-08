आपकी आवाज सुनाई देती है... धर्मेंद्र के बर्थडे पर पोते राजवीर हुए इमोशनल, लिखा- हैप्पी बर्थडे बड़े पापा

सुपरस्टार धर्मेंद्र का आज 90वां बर्थडे है. हालांकि इससे दो हफ्ते पहले आइकॉनिक स्टार का 24 नवंबर को निधन हो गया. इससे पूरी देओल फैमिली टूट गई थी. हालांकि ना सोशल मीडिया और ना ही किसी प्लेटफॉर्म पर परिवार के सदस्यों ने धर्मेंद्र के लिए अपने दिल की बात कही थी. लेकिन अब उनके 90वां बर्थडे पर सनी देओल,ईशा देओल, हेमा मालिनी, अभय देओल और करण देओल ने इमोशनल पोस्ट शेयर किए. लेकिन अब धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल ने भी अपने बड़े पापा को जन्मदिन की बधाई देते हुए याद किया है.

राजवीर के पिता सनी देओल ने भी पापा के लिए शेयर किया पोस्ट

इससे पहले राजवीर के पिता सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे अपने पिता के साथ दिख रहे हैं. वीडियो में सनी पूछते हैं कि पापा कैसा चल रहा है, इस पर एक्टर कहते हैं, "बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रकृति का प्यारा नजारा देखने को मिल रहा है." एक्टर सनी ने कैप्शन में लिखा, "आज मेरे पापा का जन्मदिन है. पापा हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे अंदर हैं. लव यू, पापा, मिस यू."

