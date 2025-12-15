विज्ञापन

जब धर्मेंद्र ने चलाई थी असली गोली, मरते-मरते बचे थे अमिताभ बच्चन, शोले डायरेक्टर रमेश सिप्पी का खुलासा

शोले के डायरेक्टर-प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी ने फिल्म की मेकिंग से जुड़े किस्से शेयर किए हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में सिप्पी ने याद किया कि अमिताभ बच्चन मौत से सिर्फ आधे सेंटीमीटर से कैसे बचे.

नई दिल्ली:

शोले के डायरेक्टर-प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी ने फिल्म की मेकिंग से जुड़े किस्से शेयर किए हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में सिप्पी ने याद किया कि अमिताभ बच्चन मौत से सिर्फ आधे सेंटीमीटर से कैसे बचे. जब धर्मेंद्र ने अनजाने में ट्रिगर दबा दिया था. सिप्पी ने News18 को बताया, "यह क्लाइमेक्स की शूटिंग के दौरान हुआ था. घटना को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा, यह वह सीन था जिसमें उन्होंने गोलियां उठाईं, उन्हें भरा... और इस शॉट में उन्हें गोली नहीं चलानी थी... उनसे सिर्फ बंदूक लोड करने की उम्मीद थी. लेकिन उन्होंने क्या किया कि बंदूक ऊपर उठाई और गोली चला दी, अमिताभ बच्चन वहीं खड़े थे क्योंकि वह उनकी पोजीशन थी – चट्टान के किनारे पर और गोली उनके पास से निकल गई.

दरअसल एक्शन कैमरामैन ने शूट करने से इनकार कर दिया, सेट पर काम रुक गया. थोड़ी सी भी चूक और भारतीय सिनेमा अपने सबसे बड़े आइकनों में से एक को खो सकता था. इस बाल-बाल बचने की घटना से क्रू हिल गया था. फिल्म के एक्शन सिनेमैटोग्राफर, जिम एलन बेहद खफा थे. इसका नतीजा तुरंत और नाटकीय था. सिप्पी ने याद किया, "जिम एलन – एक्शन कैमरामैन ने कहा कि मैं शूट नहीं करूंगा. उन्होंने कहा कि अगर एक्टर ऐसा व्यवहार करते हैं... तो यह मेरे सेट पर नहीं हो सकता. मैं नहीं चाहता कि कोई दुर्घटना हो."हालात इतने बिगड़ गए कि शूटिंग रोकनी पड़ी.

उन्होंने आगे कहा, "उस दिन शूटिंग कैंसिल कर दी गई और हमने जाहिर तौर पर उनका ख्याल रखा. उन्हें शांत किया."
सिप्पी ने यह भी साफ किया कि हालांकि धर्मेंद्र किरदार में ढल गए थे, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता था. "हमने धर्मेंद्र को भी समझाया कि मूड में आना ठीक है, लेकिन जब दुर्घटना की संभावना हो तो आप गोली नहीं चला सकते."
इसके बाद एक माफी मांगी गई जिससे सेट पर शांति बहाल हुई. "वह समझ गए. उन्होंने जिम और अमित जी से माफी मांगी. उन्होंने बात सुलझा ली. जाहिर है, यह जानबूझकर नहीं था, बस हो गया था."

