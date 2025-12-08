विज्ञापन

धर्मेंद्र के फार्म हाउस के 6 वीडियो, समझ जाएंगे धरम पाजी की जिंदादिली

धर्मेंद्र हमेशा शान, सादगी और दरियादिली से जीने वाले सितारे रहे हैं. उम्र ढलने के बाद उन्होंने अपना ज्यादातर समय हरियाली से घिरे फार्म हाउस में बिताया और वहां से कई खूबसूरत वीडियो फैंस के साथ साझा किए.

Read Time: 2 mins
धर्मेंद्र के फार्म हाउस के यादगार वीडियो
Social Media
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी बेहद शान से और दरियादिली के साथ जी है. वो ताउम्र मेहनत भी करते रहे और दिल की भी सुनते रहे. जब उम्र ढली तो कुदरत के नजदीक ही अपना आशियाना बना लिया. बताया जाता है कि बीते कुछ सालों से धर्मेंद्र अपना ज्यादा से ज्यादा समय फार्म हाउस में ही बिताते थे. जहां उनका ज्यादातर वक्त हरे भरे पेड़ों के बीच ही गुजरता था. इस दौरान वो कई बार सोशल मीडिया पर भी वीडियो पोस्ट किया करते थे. चलिए देखते हैं दिग्गज स्टार से जुड़ी ऐसी ही कुछ यादें, जिसमें अपने फार्म से अपने फैन्स को रूबरू करवा रहे हैं.

कुछ साल पहले धर्मेंद्र ने ये वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें खूबसूरत प्लांट्स नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में उन्होंने बताया था कि वो कुछ खास प्लांट्स ढूंढ रहे थे. उन्होंने ये भी बताया कि अब वो कुछ इनडोर प्लांट्स तलाश रहे हैं.

धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस में ढेर सारी सब्जियां भी लगाते थे. एक वीडियो में उन्होंने बताया कि वो सब तौलते भी हैं. उन्हें ये देखकर खुशी भी होती है कि कितनी सब्जियां उगने लगी हैं.

धर्मेंद्र अपने फार्म की सैर पर निकलने के लिए खास गाड़ी का इस्तेमाल करते थे. वो खुद इस गाड़ी को चलाते हुए वीडियो भी पोस्ट कर चुके हैं. जिसमें उन्होंने फार्म में बना एक खूबसूरत घर भी दिखाया. इस कार में बैठकर उनका स्टाइल बेहद लाजवाब लग रहा है खुद ही देखिए.

एक वीडियो में धर्मेंद्र ने अपने फार्म में लगे अनोखे मनी प्लांट से भी फैन्स को रूबरू करवाया. ये मनी प्लांट नारियल के पेड़ की ट्रंक में ही उग आया था. साथ ही एक और नायाब सा तना उनके फार्म में देखा जा सकता है.

खूबसूरत वादियों के बीच बसे अपने फार्म हाउस में बैठकर धर्मेंद्र अक्सर पुराने गाने सुना करते थे. ऐसा ही एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया. जिसमें फार्म हाउस की खिड़की से बाहर का नजारा दिखाया. इस खूबसूरत वीडियो में वो लता मंगेशकर की आवाज में एक पुराना तराना सुन रहे हैं. उन्होंने ये भी लिखा है कि लताजी ने उन्हें एक प्यारा सा तोहफा भेजा था.

Dharmendra, Dharmendra Farm House, Dharmendra Farmhouse Videos, Dharmendra Videos, Dharmendra Birth Anniversary
