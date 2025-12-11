Dharmendra Prayer Meet: इस वजह से हेमा मालिनी के चुनाव प्रचार में नहीं जाते थे धर्मेंद्र, पत्नी की जीत के लिए पीएम मोदी से किया था ये अनुरोध  

Dharmendra Prayer Meet: हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र की याद में दिल्ली में विशेष प्रेयर मीट हुई. दिल्ली में आयोजित प्रार्थना सभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, प्रह्लाद जोशी, हर्ष मल्होत्रा और सांसद बांसुरी स्वराज सहित कई नेता दिवंगत धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे. दिवंगत एक्टर को याद करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 'उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति है. वह सांसद भी रह चुके थे. मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे'.



उन्होंने कहा, धर्मेंद्र जी से मेरी कभी पर्सनल मीटिंग नहीं हुई. एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, जब हेमा जी MP बन गई थीं. उन्होंने एक लेटर लिखा था… उन्हें चिंता थी कि हेमा जी अपने चुनाव क्षेत्र से अच्छे वोटों के अंतर से जीतें. उन्होंने लेटर में इसका ज़िक्र किया था और ठीक वैसा ही हुआ. वह चाहते थे कि उनका पत्र मोदीजी पढ़े, जब प्रचार में जाएं. उनका स्वास्थ ऐसा नहीं था कि कि वह धूल और इस तरह के वातावरण में हेमा जी के चुनाव प्रचार के लिए जाएं. हेमा जी बहुत अच्छे अंतर से जीतीं. धर्मेंद्र जी बहुत साफ़ और पवित्र दिल के इंसान थे. आज मैं यहां धर्मेंद्र जी का फ़ैन बनकर आया हूं. मैं यहां होम मिनिस्टर बनकर नहीं आया हूं.

धर्मेंद्र जी ने फ़िल्म इंडस्ट्री में उस समय कदम रखा, जब न ज़्यादा पैसा था और न ही आज जैसी लग्ज़री. अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया. जो इंसान शोले जैसा किरदार निभा सकता था, वही चुपके चुपके में बिल्कुल अलग तरह का रोल भी निभा सकता था. मैंने धर्मेंद्र जी की कई फ़िल्में देखी हैं जो देशभक्ति से जुड़ी हैं.

मैंने उनकी फ़िल्म आंखें कई बार देखी हैं. तब भी ऐसा लगा कि ये एक सच्चे देशभक्त हैं. यह सिर्फ़ एक्टिंग नहीं है.

पूरी दुनिया जानती है कि धर्म जी एक किसान के बेटे थे और देश से बहुत प्यार करते थे. 90 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र जी का जाना एक बहुत बड़ा नुकसान रहेगा. भगवान उनकी नेक आत्मा को शांति दे.