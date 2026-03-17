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हेमा मालिनी के बाद, बेटी ईशा देओल का फूटा गुस्सा, ऑस्कर स्टेज पर धर्मेंद्र को याद न किए जाने पर बोलीं- पापा को इससे फर्क नहीं पड़ेगा

धर्मेंद्र को मनोज कुमार के साथ, ऑस्कर की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूची में तो सम्मानित किया गया था, लेकिन लाइव टीवी प्रसारण के दौरान उन्हें नजरअंदाज किए जाने से फैंस निराश हैं. इसे लेकर अब धरमजी की बेटी ईशा देओल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

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हेमा मालिनी के बाद, बेटी ईशा देओल का फूटा गुस्सा, ऑस्कर स्टेज पर धर्मेंद्र को याद न किए जाने पर बोलीं- पापा को इससे फर्क नहीं पड़ेगा
ऑस्कर के स्टेज पर धर्मेंद्र को याद न किए जाने पर अब बेटी ईशा देओल ने किया रिएक्ट
नई दिल्ली:

हेमा मालिनी के बाद, ईशा देओल ने 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में 'इन मेमोरियम' टीवी सेगमेंट में धर्मेंद्र को शामिल न किए जाने पर कमेंट किया है. 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स के दौरान जब धरम जी का ज़िक्र नहीं हुआ, तो उनके सभी फैंस के लिए यह काफी चौंकाने वाली बात थी. धर्मेंद्र को मनोज कुमार के साथ, ऑस्कर की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई सूची में तो सम्मानित किया गया था, लेकिन लाइव टीवी प्रसारण के दौरान उन्हें नजरअंदाज किए जाने से फैंस निराश हैं. इसे लेकर अब धरमजी की बेटी ईशा देओल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

क्या बोलीं ईशा देओल?

'वैरायटी इंडिया' से बातचीत में ईशा देओल ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इससे पापा को कभी कोई फर्क पड़ेगा. उनका दिल हमेशा से इतना बड़ा रहा है कि उन्हें ऐसी छोटी-मोटी बातों की परवाह नहीं होती. उनके लिए, ज़िंदगी कभी भी पहचान या रुतबे के बारे में नहीं रही. यह हमेशा प्यार, दयालुता और लोगों के दिलों में उनकी जगह के बारे में रही है."

हेमा मालिनी ने क्या कहा?

'बॉलीवुड हंगामा' को दिए एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने कहा, "यह बेशक शर्म की बात है. यह उनके लिए शर्म की बात है कि उन्होंने एक ऐसे एक्टर को नज़रअंदाज़ कर दिया, जो दुनिया के कई हिस्सों में लाखों लोगों के लिए बहुत मायने रखता है."

उन्होंने आगे कहा, "धरमजी को हर जगह जाना और पहचाना जाता था. उन्हें अपनी ज़िंदगी में कभी बहुत ज़्यादा अवॉर्ड नहीं मिले. उन्हें ऑस्कर की क्या परवाह होगी? हम दोनों—हम अपने देश में मिले प्यार से ही खुश थे. लेकिन अवॉर्ड हमेशा उनसे दूर ही रहे."

इस बीच, उन्होंने 'HT City' से कहा, "लोगों के दिलों में धर्मेंद्र के लिए जो प्यार और सम्मान है, वह हमारे लिए बहुत मायने रखता है. ऑस्कर में धरमजी के नाम का ज़िक्र ज़रूर होना चाहिए था."

ऑस्कर 2026 के 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में था धर्मेंद्र का नाम

ऑस्कर 2026 के खास 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में रॉब रीनर, रॉबर्ट रेडफोर्ड, डायने कीटन जैसे हॉलीवुड के दिग्गजों को सम्मानित किया गया. यह सेगमेंट पिछले सालों की तुलना में लगभग 15 मिनट ज़्यादा लंबा था. इतना ज़्यादा समय मिलने के बाद भी, इंटरनेट यूज़र्स ने गौर किया कि टीवी पर दिखाए गए इस क्लिप में कई सितारों के नाम शामिल नहीं थे. हालांकि, यह बताया गया है कि एकेडमी ऑफ़ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (AMPAS) ने अपनी वेबसाइट पर धर्मेंद्र के साथ-साथ अन्य भारतीय फ़िल्म सितारों को भी याद किया है. इस सूची में सरोजा देवी, मनोज कुमार, जयश्री कबीर, कोटा श्रीनिवास राव जैसे अभिनेता और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म निर्माता एस. कृष्णस्वामी शामिल थे.

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