एक छोटा फ्लैट हो और FAIT गाड़ी हो, जब धर्मेंद्र ने जाहिर की थी अपनी ख्वाहिश, काश ऐसा होता...

धर्मेंद्र, जिन्हें बॉलीवुड का ‘ही-मैन' कहा जाता है, उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें वह अपने फिल्मी करियर और स्ट्रगल के बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनकी बॉलीवुड में एंट्री भले ही खूबसूरत दिखाई देती हो, लेकिन इसके पीछे एक लंबा संघर्ष और अपार मेहनत छिपी थी. धर्मेंद्र कहते हैं कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने साल भर में काफी वजन कम किया, क्योंकि वह अपने सपनों को सच होते देखना चाहते थे.



फिल्मफेयर कॉन्टेस्ट ने बदल दी जिंदगी



धर्मेंद्र की फिल्मों में एंट्री फिल्मफेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के जरिए हुई थी. यहीं से उनकी किस्मत बदली. कॉन्टेस्ट के बाद मशहूर फिल्मकार गुरुदत्त और विमल रॉय ने उन्हें फिल्मों में मौका देने के लिए बुलाया. लेकिन सलेक्शन प्रोसेस आसान नहीं था, एक्टर बनने में पूरा एक साल लग गया और यह समय धर्मेंद्र के जीवन के सबसे कठिन दिनों में से एक था.



हॉलीवुड स्टार से तुलना, लेकिन पहचान नहीं



धर्मेंद्र ने बताया कि इंडस्ट्री में आने के बाद कई लोग उनकी तारीफ करते थे और उनकी तुलना एक हॉलीवुड स्टार से करते थे. मजेदार बात यह थी कि वे जिस स्टार का नाम लेते थे, धर्मेंद्र ने उनके बारे में कभी सुना तक नहीं था.



एक्टिंग थी जुनून, बिजनेस नहीं



धर्मेंद्र ने साफ कहा कि उन्होंने कभी फिल्मों को बिजनेस की नजर से नहीं देखा. उनका सपना था कि लोग उन्हें पहचानें और उनकी एक्टिंग लोगों के दिलों में जगह बनाए. धर्मेंद्र कहते हैं, “मेरी बस इतनी ख्वाहिश थी कि मुझे एक छोटा सा फ्लैट और एक गाड़ी (FAIT) मिल जाए.” लेकिन किस्मत ने उन्हें उससे कहीं ज्यादा दिया — नाम, शोहरत और अनगिनत सुपरहिट फिल्में.



काश और भी कर पाता अच्छी फिल्में



धर्मेंद्र ने यह भी कहा कि उन्हें अपने करियर में बहुत कुछ मिला, पर वे चाहते थे कि वे और अच्छी और ज्यादा सफल फिल्में कर पाते.









