धर्मेंद्र और सनी देओल की वो 4 एक्ट्रेसेस, जिन्होंने पिता और बेटे दोनों के साथ ऑनस्क्रीन किया रोमांस 

सुपरस्टार धर्मेंद्र और सनी देओल की 4 एक्ट्रेसेस, जिन्होंने पर्दे पर पिता और बेटे दोनों के साथ रोमांस किया. 

Read Time: 2 mins
धर्मेंद्र और सनी देओल की हीरोइन बन चुकी हैं ये एक्ट्रेसेस
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं. उनकी अपकमिंग फिल्म इक्कीस है, जिसमें वह अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. धर्मेंद्र की ही तरह उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी बॉलीवुड का जाना माना नाम हैं, जिन्होंने फैंस के दिलों पर राज किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र और सनी देओल की 4 एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने दोनों पापा और बेटे की जोड़ी के साथ पर्दे पर रोमांस किया है. 

श्रीदेवी

पहला नाम श्रीदेवी का है, जिन्होंने 1990 में धर्मेंद्र के साथ फिल्म नाकाबंदी में काम किया. 1989 में श्रीदेवी ने सनी देओल के साथ चालबाज फिल्म में काम किया. 

अमृता सिंह 

सनी देओल के साथ फिल्म बेताबी में 1983 में अमृता सिंह ने डेब्यू किया. 6 साल बाद धर्मेंद्र की वाइफ का किरदार अमृता ने सच्चाई की ताकत में निभाया था. 

डिंपल कपाड़िया

सनी देओल और डिंपल कपाड़िया 1984 में मंजिल मंजिल में नजर आए थे. इसके बाद धर्मेंद्र के साथ डिंपल कपाड़िया मस्त कलंदर में 1991 में नजर आईं. वहीं 1991 में दुश्मन देवता में दोनों ने किस किया था. 

जया प्रदा 

जया प्रदा ने फिल्म फरिश्ते और शहजादे में धर्मेंद्र के अपोजिट काम किया. जबकि फिल्म वीरता में सनी देओल के साथ जया प्रदा ने रोमांटिक सीन दिए थे. 

बता दें धर्मेंद्र और सनी देओल के अलावा हेमा मालिनी ने राज कपूर और ऋषि कपूर दोनों के साथ काम किया है. इसके अलावा वह रणधीर कपूर के साथ भी नजर आ चुकी है. जबकि माधुरी दीक्षित ने विनोद खन्ना और उनके बेटे अक्षय खन्ना के साथ दयावान और मोहब्बत में काम किया था. 

Dharmendra, Sunny Deol, Dharmendra And Sunny Deol Actresses, Dharmendra And Sunny Deol Movies
