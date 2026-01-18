विज्ञापन

मृणाल ठाकुर के साथ शादी को लेकर चर्चा में आए धनुष का बेटा है हैंडसम हंक, देख कर कहेंगे- नाना-पापा की तरह इंडस्ट्री पर राज करेगा

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के पूर्व दामाद और स्टार एक्टर धनुष दो बच्चों के पिता हैं. उनके दो बेटे यात्रा और लिंगा हैं. धनुष के बड़े बेटे 20 साल और छोटे बेटे 16 साल के हैं

दो जवान बेटों के पिता हैं धनुष, 42 की उम्र में फिर चढ़ेंगे घोड़ी?
नई दिल्ली:

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के पूर्व दामाद और स्टार एक्टर धनुष दो बच्चों के पिता हैं. उनके दो बेटे यात्रा और लिंगा हैं. धनुष के बड़े बेटे 20 साल और छोटे बेटे 16 साल के हैं. धनुष ने साल 2004 में रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत से शादी रचाई थी और 2024 में दोनों का तलाक हो गया. धनुष एक बार फिर अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. बीते एक साल से उनका नाम हिंदी और साउथ सिनेमा में एक्टिव एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर से जुड़ रहा है. दोनों की शादी की खबरों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. अब कहा जा रहा है कि दो जवान बेटे को पिता धनुष एक बार फिर दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ने जा रहे हैं. हालांकि इन खबरों पर ना तो धनुष और ना ही मृणाल का रिएक्शन आया है.
 

42 की उम्र में फिर चढ़ेंगे घोड़ी?

मृणाल ठाकुर और धनुष की शादी की खबरें उस वक्त से उड़ना शुरू हुईं, जब बीते साल 2025 में अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का प्रीमियर हुआ था. यहां धनुष भी पहुंचे थे. सन ऑफ सरदार 2 के प्रीमियर पर मृणाल ने धनुष का जोरदार स्वागत किया था और इसके बाद से दोनों को लेकर खबरे उड़ने लगी. बीते दिन से धनुष और मृणाल शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. बता दें, धनुष तलाकशुदा हैं और वहीं, मृणाल ने अभी तक शादी नहीं रचाई है. इस बीच धनुष के बड़े बेटे यात्रा भी कुछ सालों बाद शादी के लायक हो जाएंगे. एक्टर के बड़े बेटे को अकसर अपने स्टार पिता के साथ स्पॉट किया जाता रहा है. यात्रा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, लेकिन वह फिल्म लाइन में आएंगे या नहीं इस पर एक्टर ने अभी कुछ नहीं बोला.
 

फैमिली में है बहुत प्यार
वहीं, धनुष के छोटे बेटे लिंगा अभी पढ़ाई कर रहे हैं. उन्हें भी फिल्मी फंक्शन में फैमिली के साथ देखा गया है. फिलहाल धनुष और ऐश्वर्या अलग होने के बाद भी दोनों अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं. धनुष अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ अपने दोनों बच्चे की अच्छी देखरेख कर रहे हैं. वहीं, कभी-कभी धनुष के दोनों बेटे अपने स्टार नाना रजनीकांत के घर भी जाते रहते हैं. खासकर त्योहारों पर रजनीकांत फैमिली की खूबसूरती तस्वीरें देखने को मिलती हैं. रजनीकांत का कोई बेटा नहीं है, बस दो बेटियां हैं और उनके बच्चे ही उनकी खुशियां हैं.

