युजवेंद्र चहल से तलाक पर धनश्री वर्मा का रिएक्शन, बोलीं- शादी में दोनों की इज्जत...

कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने हाल ही में पूर्व पति युजवेंद्र चहल के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी मैरिज लाइफ में बुरा व्यवहार झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने सोच-समझकर बदला नहीं लेने का फैसला किया. धनश्री का कहना है कि उन्होंने हमेशा से ही रिश्ते में सम्मान को प्राथमिकता दी, भले ही उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा, "शादी में दोनों की इज्जत एक-दूसरे के हाथ में होती है. चाहती तो मैं भी गलत बोल सकती थी. आप सोचते हैं कि मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है क्योंकि मैं औरत हूं? लेकिन वो मेरे पति थे. मैंने शादी के वक्त भी उनकी इज्जत की, और अब भी करना जरूरी है क्योंकि मैं कभी उनसे शादीशुदा थी."

बता दें कि धनश्री और चहल ने 2020 में सगाई की और उसी साल दिसंबर में गुरुग्राम में शादी कर ली थी, जिसमें उनके परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. शादी के पांच साल बाद फरवरी 2025 को दोनों का तलाक हो गया.

धनश्री की बात करें तो वह अपने फ्यूजन डांस परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं, जिसमें वह पारंपरिक भारतीय नृत्य शैलियों को समकालीन शैलियों के साथ मिलाती हैं. धनश्री वर्मा अब रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही हैं. यह शो मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं. वह खुद 'राइज एंड फॉल' शो की कास्टिंग और उसके रिजेक्शन पर नजर रख रहे हैं.

शो का कॉन्सेप्ट कुछ 'बिग बॉस' के जैसा ही है. इसमें कंटेस्टेंट को अलग-अलग टास्क में खुद को साबित करना होगा. बताया जा रहा है कि इस शो में कुछ कंटेस्टेंट राजा के रूप में एक आलीशान पेंटहाउस के अंदर दिखेंगे, जबकि कुछ मजदूरों की तरह एक साधारण बेसमेंट में रहकर पेंटहाउस तक पहुंचने के लिए खूब संघर्ष करते दिखाई देंगे. शो 6 सितंबर से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है.