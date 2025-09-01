विज्ञापन

युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद फिर प्यार की राह पर धनाश्री वर्मा, बातों-बातों में दी बड़ी हिंट

धनाश्री और युजवेंद्र चहल ने 2020 में गुड़गांव में शादी की, लेकिन 2022 में अलग हो गए. मार्च 2025 में उनका तलाक फाइनल हो गया.

धनाश्री ने फराह खान के सामने खोला दिल का राज
नई दिल्ली:

कोरियोग्राफर धनाश्री वर्मा ने हाल ही में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से तलाक के बाद दोबारा प्यार के बारे में सोचने पर खुलकर बात की. उन्होंने यह बात फिल्म मेकर फराह खान के साथ अपने व्लॉग पर बातचीत के दौरान कही. 28 साल की धनाश्री ने यह भी बताया कि युजवेंद्र और उनके बीच सम्मानजनक रिश्ता है. व्लॉग की शुरुआत में फराह धनाश्री के घर के दालान में रखी आर्ट पीस की तारीफ करती हैं. वह एक पेंटिंग से खास तौर पर इम्प्रेस हुईं जिसमें एक डाल पर दो पक्षियों को दिखाया गया था. फराह ने कहा, "यह मेरी पसंदीदा पेंटिंग है." इस पर धनाश्री ने जवाब दिया, "लव बर्ड्स. मैं भी मेनिफेस्ट कर रही हूं (प्यार)."

यह बात सुनकर फराह हैरान रह गईं उन्होंने कहा, "फिर से (फिर से)? बहुत बहादुरी की बात है." और साथ ही उन्हें गले भी लगाया. फराह ने इस मौके का फायदा उठाकर धनाश्री की अभी के स्टेटस पर भी रोशनी डाली. उन्होंने कहा, "पहले तुम अपने माता-पिता के साथ रह रही थीं, फिर तुमने युजी से शादी कर ली. बेशक, तुम उसके साथ रह रही थीं. तुम दोनों मेरी पार्टी में आए थे." धनाश्री ने फिर फराह को बताया कि उनके और युजवेंद्र के बीच सब कुछ ठीक है.

अपनी बातचीत के दौरान, 'राइज एंड फॉल' की कंटेस्टेंट ने अपने शुरुआती करियर ऑप्शन पर बात की. चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत करने के बाद, उन्होंने मेडिकल में अपना करियर बनाने का फैसला किया और डेंटिस्ट बनीं. उन्होंने बताया, "मुझे यह सब छोड़ना पड़ा. मैंने तीन साल तक प्रैक्टिस की. बांद्रा और लोखंडवाला में एक क्लिनिक था. सभी टीवी वाले आते थे. मैंने एक बार रणबीर कपूर का भी इलाज किया है."

फराह, यह सुनकर हैरान हो गईं और मजाकिया अंदाज़ में पूछा, "तुमने उसके मुंह के अंदर देखा? कैसा था? क्या वह अलग था?" जिस पर धनाश्री ने जवाब दिया, "वह मेरा काम था. वह काफी हेल्दी थे, अच्छी सफाई थी."

बता दें कि धनाश्री और युजवेंद्र चहल ने 2020 में गुड़गांव में शादी की, लेकिन 2022 में अलग हो गए. मार्च 2025 में उनका तलाक फाइनल हो गया. प्रोफेशनल फ्रंट पर धनाश्री अमेजन एमएक्स प्लेयर पर अशनीर ग्रोवर के साथ रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में दिखाई देंगी. 'राइज एंड फॉल' की स्ट्रीमिंग 6 सितंबर से शुरू होगी.

